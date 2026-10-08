Les Galaxy S27 Pro et Ultra auront un meilleur écran que les Galaxy S27 et S27+, mais attention aux prix

Il y aura une grande différence d’affichage entre les écrans des Galaxy S27 Pro et Ultra d’un côté, et des Galaxy S27 et S27+ de l’autre.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

La prochaine génération de smartphones haut de gamme est particulièrement attendue. D’abord, nous aurons l’introduction d’un quatrième modèle, le Galaxy S27 Pro, après l’échec du Galaxy S25 Edge deux ans plus tôt. Cette fois, Samsung prend moins de risque et mise sur un smartphone aux caractéristiques premium, mais dans un format plus compact que l’Ultra, comme peuvent le faire Apple ou Google avec l’iPhone Pro et le Pixel Pro. Ensuite, on attend un nouveau design, avec un îlot photo qui ressemble à celui des derniers iPhone au dos.

Le leaker Schrödinger, bien connu de l’industrie, nous apporte des précisions que les écrans qu’embarqueront ces appareils. Il n’y a pas de changement pour les trois modèles qu’on connait bien : la diagonale d’affichage du Galaxy S27 serait de 6,3 pouces, celle du Galaxy S27+ de 6,7 pouces, et celle du Galaxy S27 Ultra de 6,9 pouces. La taille du nouveau mobile nous intéresse bien sûr un peu plus : l’écran du Galaxy S27 Pro mesurerait 6,47 pouces. Samsung opterait donc pour un smartphone un peu plus grand que le Galaxy S27.

Galaxy S27 : les prix risquent de faire mal au portefeuille

Autre information, les Galaxy S27 et S27+ seraient équipés d’une dalle M14+, les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra d’une dalle M16. L’écran des appareils les plus coûteux serait donc plus récent et meilleur. Le M16, qu’on retrouve par exemple sur les iPhone 18 Pro et les Pixel 11, est plus économe en énergie tout en étant plus lumineux que le M14. La modulation de largeur d’impulsions (PWM) est aussi plus élévée sur le M16, réduisant le scintillement et améliorant le confort visuel.

La source annonce aussi les prix visés par Samsung pour ses appareils à l’international :

  • Galaxy S27 : 999 $
  • Galaxy S27+ : 1 199 $
  • Galaxy S27 Pro : 1 399 $
  • Galaxy S27 Ultra : 1 499 ou 1 549 $

On peut toutefois craindre que le constructeur ne parvienne pas à tenir ses objectifs avec la hausse spectaculaire des coûts de la RAM et du stockage, sachant que la situation devrait continuer d’empirer dans les prochains mois.


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