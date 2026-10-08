Prise en main des Find X10 et Find X10 Pro Max : voici les nouveaux smartphones haut de gamme d’Oppo sous toutes leurs coutures

Un an après avoir dévoilé la série Find X9, Oppo revient sur le segment du haut de gamme avec le Find X10 et une toute nouvelle déclinaison, le Find X10 Pro Max. Nous les avons pris en main, l’occasion de vous les présenter sous toutes leurs coutures.

Oppo renouvelle son catalogue de smartphones haut de gamme et il faut dire que la marque n’a pas peur de faire bouger les lignes d’une génération à l’autre. Si l’an dernier la marque a accompagné le Find X9 Pro d’un Find X9 « standard » ; elle dévoile cette année le successeur direct de ce dernier, le Find X10, mais abandonne le modèle Pro au profit du Find X10 Pro Max.

Ces deux modèles aux fiches techniques exceptionnelles – et aux prix qui risquent d’être particulièrement salés d’après les dernières informations – seront bien vendus en France : Oppo l’a confirmé discrètement en publiant les pages produit sur son site officiel, qui restaient très mystérieuses puisque dépourvues d’images, spécifications et prix. Mais nous avons pu prendre en main ces fameux Find X10 et Find X10 Pro Max. L’occasion de vous faire faire le tour du propriétaire.

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Un design similaire à la génération précédente, mais pas identique

Disons-le tout de suite : dans l’ensemble, les Find X10 et Find X10 Pro Max reprennent le design de l’ancienne génération – à un (imposant) détail près. Sur les deux smartphones, le dos arbore une finition mate et irisée plutôt douce au toucher et insensible aux traces de doigt. Le Find X10 Pro Max est, sans surprise, plus grand que le Find X10. La prise en main, elle, est agréable.

Les tranches, droites, conservent leur finition polie. Sur celle de gauche loge toujours le bouton Snap Key, le bouton Action personnalisable d’Oppo. Quant à la tranche de droite, elle abrite les boutons d’alimentation et de volume. Tous ces éléments confèrent un aspect très haut de gamme à la série Find X10. Et ce ne sont pas les seuls.

Ne faisons pas du bloc photo l’éléphant dans la pièce : il est véritablement l’élément distinctif de cette génération. Déjà avec le Find X9 Pro, le module photo circulaire et central avait cédé sa place à un module carré avec des coins arrondis protubérant et déporté sur la gauche. Il est de retour sur les Find X10 et Find X10 Pro Max, mais il a été revisité.

Un module photo calqué sur la tendance des smartphones très haut de gamme

Au sein du module photo, toujours protégé par des bordures métaliques, les capteurs gardent sensiblement la même place, tout comme la griffe d’Hasselblad. Mais sur le Find X10, par rapport au Find X9, le flash LED n’entoure plus le logo d’Hasselblad – le partenaire d’Oppo sur le volet photo – : il a été flanqué sur la droite du module, comme sur le Find X9 Pro l’an dernier et sur le Find X10 Pro Max aujourd’hui. Un moyen pour Oppo de gagner en harmonie sur la gamme. Toutefois, adieu le flash en forme de pilule : il est désormais circulaire.

Mais la nouveauté la plus significative est l’ajout d’un plateau sur toute la largeur sur le Find X10 et le Find X10 Pro Max – celui en Gris Titane en tout cas. Notez qu’il est plus discret, car plus « translucide » sur la variante Pro Max. D’ailleurs, autre différence entre les deux modèles : le module du Find X10 Pro Max est complètement noir, tandis que celui du Find X10 est de la même couleur que son plateau.

C’est là que se loge le flash, en bas d’un cadre en forme de pilule. Elle est davantage protubérante sur le modèle Pro Max et totalement métallisée. L’extrémité haute abrite la mention circulaire « Lumo Camera System » sur le Find X10 et un capteur supplémentaire (probablement un Time-of-Flight) sur le Find X10 Pro Max.

L’ajout du plateau est un choix différenciant par rapport à certains concurrents (comme le realme 16 Pro+), mais qui, à l’inverse, n’est pas sans rappeler le look arboré par d’autres rivaux haut de gamme – que Honor s’est empressé de copier avec la série Honor 600. On pense évidemment à Apple avec ses iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro, mais également aux Google Pixel. Un moyen pour Oppo d’affirmer le positionnement premium de la gamme Find X10 et a fortiori de la variante Pro Max.

Ainsi, si leur design dit pour eux : « Je suis un smartphone haut de gamme », les spécifications suivront-elles ? Affaire à suivre… sur Phonandroid.com.