Galaxy S27 : Samsung supprimerait une fonction historique, pour faire des économies ?

Samsung aurait supprimé la connectivité UWB du Galaxy S27+, modèle qui en bénéficie pourtant depuis de longues années. Les S27 Pro et Ultra seraient les seuls à être compatibles.

Avec l’explosion des coûts de la RAM et du stockage, les constructeurs de smartphones augmentent leurs prix. Pour limiter les hausses, ils essaient aussi de réaliser des économies sur d’autres composants, quitte à faire un pas en arrière en termes de performances ou de fonctionnalités. Il semblerait que ce soit le cas de Samsung avec sa prochaine génération de smartphones haut de gamme.

Abhishek Yadav a repéré des documents de certification de l’organisme MIIT en Chine, selon lesquels seuls les Galaxy S27 et Galaxy S27 Ultra seraient compatibles avec la technologie UWB. Les Galaxy S27 et S27+ en seraient quant à eux privés. Ce n’est pas une surprise pour le modèle le moins coûteux de la famille, qui n’a jamais bénéficié de cette fonctionnalité. C’est plus étonnant pour le Galaxy S27+, ce modèle prenant en charge cette technologie depuis six ans avec le Galaxy S21+.

Le Galaxy S27+ perdrait l’UWB après six ans de compatibilité

Pour rappel, l’UWB (ultra-wideband) permet de localiser des objets en temps réel à courte portée avec une très grande précision. Associée à des trackers SmartTags, l’UWB permet de retrouver plus facilement des appareils perdus. L’UWB est aussi utilisé dans les systèmes d’ouverture de portières de voiture sans clé. Un smartphone compatible peut permettre de déverrouiller son véhicule simplement en s’en approchant, alors que le NFC oblige à approcher le mobile de la poignée de la portière.

Samsung semble vouloir faire du Galaxy S27+ un simple Galaxy S27 avec un écran plus grand et une batterie plus conséquente, sans lui ajouter de fonctionnalités supplémentaires. Ce modèle, qui était déjà le moins populaire de la série, risque d’être encore plus boudé par les consommateurs avec un tel changement. L’objectif de Samsung est aussi sans doute de pousser les clients à acheter un appareil plus cher, le Galaxy S27 Pro ou le Galaxy S27 Ultra. Le Galaxy S27 Pro sera plus compact que le Galaxy S27+, mais aura droit à un meilleur matériel sur plusieurs aspects, en photo notamment.