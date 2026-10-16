Ce nouveau rendu du Galaxy S27 Ultra dévoile le virage de design le plus brutal de Samsung depuis des années

Samsung garde la même signature visuelle à l’arrière de ses modèles haut de gamme depuis des années. De nouveaux rendus non officiels suggèrent que le Galaxy S27 Ultra romprait avec cette habitude. Le bloc photo y change complètement de forme.

s27 ultra
Source : Youtube @4RMDchannel

Depuis trois générations, Samsung impose la même présentation au dos de ses smartphones les plus chers. Les capteurs photo y restent alignés verticalement, sans bloc saillant, et cette disposition sert de marqueur à toute la gamme. Au premier coup d’œil, la signature identifie immédiatement la marque. Passé entre nos mains en mars, le Galaxy S26 Ultra reprenait fidèlement ce parti pris. La rupture arriverait l’an prochain.

Des rendus non officiels circulent depuis quelques jours, accompagnés d’une vidéo de présentation. Le téléphone y apparaît en mouvement, sous tous les angles. Montage, musique et plans serrés, tout imite un teaser officiel. D’autres fuites portaient déjà sur la partie photo, et le Galaxy S27 Ultra corrigerait les clichés de nuit décevants que lui reprochent les utilisateurs de la génération actuelle. Rien n’est figé côté design. Certains coloris ne verraient jamais le jour, et l’emplacement du flash varie encore d’une image à l’autre. Samsung modifierait pourtant un élément impossible à manquer.

Un bloc photo imposant remplacerait la signature arrière du Galaxy S27 Ultra

Le Galaxy S27 Ultra troquerait sa disposition actuelle contre un bloc photo nettement plus large, posé sur le haut du dos. Côté gamme, le modèle Pro inédit adopterait le même traitement, alors que les versions standard et Plus conserveraient l’allure de leurs devancières. Samsung couperait donc son offre en deux, avec deux identités visuelles distinctes pour la première fois depuis longtemps. Plusieurs internautes y voient déjà une ressemblance avec les derniers iPhone Pro, quand d’autres saluent un rafraîchissement attendu.

Le changement ne serait pas qu’esthétique. Sous la coque, le Galaxy S27 Ultra abandonnerait les 5 000 mAh que Samsung reconduit depuis des années, au profit d’une capacité supérieure. L’écran passerait aussi au DC dimming, une gradation plus douce pour les yeux, à la place du scintillement basse fréquence employé jusqu’ici. Ce correctif viserait la fatigue oculaire signalée par certains possesseurs du modèle précédent. Reste à voir ce que la marque confirmera, car la présentation officielle n’interviendrait pas avant le début de l’année prochaine.


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