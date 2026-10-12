Samsung Galaxy S27 : la hausse de prix se confirme

Les différents modèles de la série Galaxy S27 coûteront plus chers que leurs prédécesseurs de la famille des S26. La crise de la mémoire est encore passée par là.

Crédit : Phonandroid

Les hausses de prix se multiplient sur les produits électroniques. Consoles, PC, smartphones, aucun appareil embarquant de la mémoire n’est épargné. Les fabricants tentent d’absorber une partie de l’augmentation spectaculaire des coûts de la RAM et du stockage, mais les consommateurs sont aussi mis à contribution, et la tendance n’est pas près de s’inverser.

Citant des sources industrielles, le média sud-coréen Chosun nous apprend que Samsung envisage d’augmenter le prix des Galaxy S27 de entre 100 000 et 130 000 wons, soit entre 67 et 87 euros en Corée du Sud. En Europe, avec l’application de la TVA et les frais d’importation, on peut tabler sur une hausse d’au moins 100 euros en se basant sur ce rapport.

Le coût de la RAM continue d’augmenter

La situation devient intenable. Les Galaxy S26 étaient déjà plus chers que les Galaxy S25 à la sortie, d’environ 100 euros selon les configurations. Le 1er octobre 2026, Samsung a même encore gonflé ses prix en France et dans le monde : le Galaxy S26 est devenu 120 euros plus cher, les Galaxy S26+ et S26 Ultra 100 euros plus chers (200 euros pour le S26 Ultra 1 To). Alors que les innovations d’une génération à l’autre sont peu notables, les tarifs explosent.

Il n’est pas clair si l’augmentation de prix annoncée des Galaxy S27 se base sur les tarifs des Galaxy S26 à leur sortie, ou sur la nouvelle tarification. La seconde option semble malheureusement la plus probable. Le coût de 12 Go de DRAM basse consommation (LPDDR5X) pour smartphones devrait atteindre 180 USD au troisième trimestre, soit une hausse d’environ 20 % par rapport au trimestre précédent. Et la mémoire devrait continuer de voir son prix augmenter au dernier trimestre 2026.

Samsung aurait déjà prévu de réduire la production de smartphones de 30 % au quatrième trimestre. Pour réaliser des économies, l’entreprise pourrait aussi intégrer la puce Exynos 2700 à plus d’appareils en remplacement du prochain SoC Snapdragon de Qualcomm. En France, il est certain que les Galaxy S27 et S27+ seront équipés de l’Exynos 2700, cela pourrait aussi être le cas du Galaxy S27 Pro.


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