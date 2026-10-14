Galaxy S27 : sur quels modèles Samsung va intégrer la nouvelle caméra selfie carrée ?

Samsung prépare un nouveau type de capteur photo frontal au format carré, comme sur l’iPhone depuis récemment. Il serait introduit avec la série Galaxy S27, mais tous les modèles ne devraient pas être concernés.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

Il y a quelques semaines, nous apprenions que Samsung travaillait sur l’intégration d’une caméra frontale au format carré pour ses smartphones de la série Galaxy S27. Celle-ci disposerait d’une définition de 16 MP (contre 12 MP actuellement). Sa particularité lui permettrait notamment de capturer des photos de groupes en selfie en mode portrait, en tenant le mobile naturellement à la verticale, plutôt qu’en mode paysage, obligeant à une prise en main à l’horizontale bien moins pratique à une seule main. Le capteur carré produirait en effet des photos au ratio 1:1.

On peut s’attendre à une fonctionnalité qui soit proche du Cadre centré (Center Stage) des appareils d’Apple depuis l’iPhone 17. C’est la marque à la pomme qui a lancé cette tendance, qui devrait donc arriver chez Samsung et sans doute d’autres constructeurs Android dans les mois qui viennent. Sur l’iPhone, le capteur selfie carré permet d’adapter l’image en mode portrait ou paysage sans que l’utilisateur n’ait besoin de tourner physiquement son smartphone. Apple a aussi introduit une option de cadrage automatique, permise par le format plus en largeur : la caméra zoome ou dézoome automatiquement si plusieurs personnes rejoignent ou quittent la scène.

Une différence de plus entre les Galaxy S27 et S27+ d’un côté, et les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra de l’autre

On ne sait pas si Samsung aura exactement la même proposition, mais elle devrait s’en rapprocher. Malheureusement, tous les modèles de Galaxy S27 ne devraient pas embarquer cette nouvelle caméra frontale. Selon les informations de GalaxyClub, qui avait déjà partagé l’existence de ce capteur, seuls les appareils les plus haut de gamme, les Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra en bénéficieraient. Les Galaxy S27 et S27+ conserveraient l’optique frontale traditionnelle, qui n’a pas évolué depuis des années.

D’ailleurs, la configuration photo des Galaxy S27 et S27+ ne devrait pas bouger non plus à l’arrière. Pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, on attend un capteur principal de 200 MP et un ultra grand-angle de 50 MP. L’Ultra aurait un téléobjectif périscopique de 50 MP avec zoom optique 5x, le Pro un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x ou 3,5x.


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