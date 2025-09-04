Bonne nouvelle, le Galaxy S25 FE aura droit à une mise à jour majeure de plus que prévu, voici pourquoi

Ce n'était pas prévu, mais on ne s'en plaindra pas : le Galaxy S25 FE recevra une version de plus d'Android que les versions standards. En effet, le smartphone lancé aujourd'hui par Samsung recevra bien Android 23, contrairement au S25 Ultra pour ne citer que lui. Et pourtant, il y a une raison toute simple pour expliquer cela.

Avec le temps, Samsung s'est efforcé d'améliorer la durabilité de ces smartphones. Cela passe bien évidemment du côté hardware, avec des composants et des matériaux plus résistants, mais aussi du côté software. Depuis ses Galaxy S24, le constructeur coréen propose ainsi un suivi logiciel sur 7 ans, ce qui était encore impensable il y a quelque temps – on ne s'en plaindra pas. Tandis que Samsung dévoilait ce matin aux yeux du monde les derniers-nés de sa gamme, les Galaxy S25 FE, on s'attendait donc à ce que ces derniers bénéficient du même traitement.

Dans les faits, c'est le cas. Mais avec un petit twist plutôt bienvenu. En effet, le Galaxy S25 FE aura bien droit à 7 ans de suivi logiciel, soit 7 mises à jour majeures d'Android. Pourtant, là où les Galaxy S25 standards s'arrêteront à Android 22, la version FE quant à elle grimpera jusqu'à Android 23, accompagné de la version de One UI qui viendra avec, alors même que les deux modèles sont sortis la même année. Pourquoi ? En fait, tout se passe justement du côté de One UI.

Pourquoi les Galaxy S25 FE auront droit à une mise à jour Android de plus

La clé du mystère est en réalité toute bête. Contrairement aux Galaxy S25 Standard, les S25 FE sont disponibles dès aujourd'hui avec One UI 8 et Android 16 déjà installé. À l'inverse, les Galaxy S25 sont de leur côté toujours sur One UI 7 et Android 15, en attente de recevoir la mise à jour. En effet, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 sont les premiers smartphones Samsung à être sortis directement sur One UI 8.

L'écart est pourtant minime, puisque les Galaxy S25 ne devrait pas tarder à recevoir la mise à jour. En théorie, cela devrait se dérouler dans les semaines à venir. Reste que ce petit écart donne l'avantage au Galaxy S25 FE, qui tiendra donc “un an” de plus que ses congénères. Un argument de vente supplémentaire.