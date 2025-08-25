Samsung lance la Galaxy Tab S10 Lite et rend l’IA plus abordable sur tablette

Samsung présente ce lundi 25 aout 2025 une nouvelle tablette. Elle s’appelle Galaxy Tab S10 Lite. Remplaçante de la très vieillissante Galaxy Tab S6 Lite, elle accompagne les versions FE de la Galaxy S10 dont elle hérite de certaines fonctions d’intelligence artificielle. Elle est proposée à partir de 399 euros. Voici tout ce qu’il faut savoir sur elle.

Sur le marché des tablettes, la seule marque qui tient vraiment tête à Apple, c’est Samsung. Il faut dire que la marque dispose d’une offre variée, aussi bien en termes de tailles d’écran, d’accessoires et de prix. Cependant, ces deux dernières années, Samsung se concentre sur les segments « premium ». Galaxy Tab S10 FE et FE+ en avril 2024. Galaxy Tab S10, S10+ et S10 Ultra. La Galaxy S6 Lite a eu le droit à deux refresh, en 2022 et 2024. Les Galaxy Tab A n’ont pas été renouvelées depuis 2023.

Lire aussi – Apple vend enfin des pièces détachées pour iPad, mais est-ce vraiment intéressant ?

Il était donc temps pour Samsung d’offrir à la Galaxy Tab S6 Lite de 2020 un vrai successeur et de renouer avec le segment milieu de gamme abordable, très demandeur de fonctions liées à l’IA et de technologies inspirées par le haut de gamme. La firme coréenne présente donc aujourd’hui la Galaxy Tab S10 Lite, qui viendra donc se positionner entre les Galaxy Tab A9 et les Galaxy S10 FE, avec un prix de départ à 399 euros. Ce qui reste très raisonnable.

Voici tous les tarifs de cette tablette qui incluent à chaque fois le S-Pen :

Version WiFi, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 399 euros

Version 5G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage : 459 euros

Version WiFi, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 469 euros

Version 5G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 529 euros

La Galaxy Tab S10 Lite profite de nombreuses améliorations

Face à la Tab S6 Lite, la Galaxy Tab S10 Lite profite évidemment de nombreux changements, aussi bien ergonomiques que techniques. La dalle est légèrement plus grande, passant à 10,9 pouces. Elle est plus fluide, passant de 60 Hz à 90 Hz. La luminosité annoncée est de 600 nits avec du contenu HDR. Et elle est protégée par du Gorilla Glass 3. Le châssis est plus fin de 0,4 mm pour atteindre les 6,6 mm. Elle intègre un emplacement magnétique pour le S-Pen. La S10 Lite est compatible avec les dernières versions du Book Cover Keyboard et Keyboard Slim, intégrant le bouton Galaxy AI.

Passons à l’intérieur. La Galaxy Tab S10 Lite intègre l’Exynos 1380, que vous retrouvez dans le Galaxy A54, le Galaxy A35 et le Galaxy A26. Ce n’est pas un SoC de première jeunesse, mais il fait le job. Il est accompagné par 6 ou 8 Go de RAM, sans changement, et de 128 Go ou 256 Go de stockage, soit deux fois plus qu’auparavant. La batterie passe de 7040 mAh à 8000 mAh, avec la promesse d'une autonomie de 16 heures en continu. La charge rapide monte de 15 watts à 25 watts, pour une charge complète en 2 heures. Le WiFi passe de la version 5 à la version 6. Enfin, la connexion optionnelle LTE est remplacée par de la 5G.

L'intelligence artificielle accessible à moins 400 euros dans une tablette

Samsung embarque la dernier version de OneUI dans cette tablette, avec la promesse de 7 ans de mise à jour et de patch de sécurité. Vous retrouvez dans cette version de l’interface de nombreux outils d’intelligence artificielle, comme Entourer pour chercher, la gomme magique dans les photos, le calculateur mathématique dévoilé avec Galaxy Tab S10, l’aide à la saisie manuscrite, sans oublier Gemini. Voici donc une tablette plutôt complète et qui reste abordable, même si nous aurions tendance à vous conseiller de prendre la version avec 8 Go de RAM. Elle se décline en quatre coloris : gris, argent et corail. Et elle sera disponible le 4 septembre.