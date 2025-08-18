Samsung lance les Galaxy Buds 3 FE avec un design proche des AirPods pour un tout petit prix

Samsung enrichit sa gamme d’écouteurs avec un nouveau modèle plus accessible. Les Galaxy Buds 3 FE conservent un design proche des AirPods et gardent la réduction active de bruit. Ils seront proposés début septembre à un tarif attractif pour séduire le plus grand nombre.

Le marché des écouteurs sans fil continue de s’étendre, avec des modèles toujours plus variés. Les constructeurs misent sur le confort, la qualité sonore et surtout la réduction active du bruit, devenue un critère incontournable. Mais le prix reste un frein, surtout face aux modèles haut de gamme. Pour répondre à cette demande, Samsung décline sa dernière génération de Galaxy Buds en version plus accessible.

Après les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro sortis l’an dernier, la marque lance les Galaxy Buds 3 FE, proposés à 150 dollars. Cette “fan edition” adopte le même design à tige, appelé “blade” par Samsung, mais conserve l’embout intra-auriculaire des Buds 3 Pro. Les commandes tactiles sont intégrées sur la tige, permettant de gérer la lecture audio et le volume sans sortir son smartphone. En France, on peut donc imaginer un tarif d’environ 160 à 170 €.

Les Galaxy Buds 3 FE gardent la réduction de bruit malgré leur petit prix

Malgré leur prix plus bas, les Galaxy Buds 3 FE intègrent la réduction active de bruit (ANC). Samsung indique avoir amélioré le son grâce à des haut-parleurs plus grands que sur la génération précédente, offrant des basses profondes et des aigus plus clairs. Les micros, désormais placés dans la tige, se rapprochent de la bouche pour une meilleure qualité d’appel. La technologie d’isolation vocale doit permettre de rester audible même dans un environnement bruyant.

Côté autonomie, les écouteurs tiennent jusqu’à 8 h 30 sans ANC et 6 h avec, pour un total de 30 h avec le boîtier de charge. C’est mieux que les Galaxy Buds 3 Pro en mode sans ANC, qui tenaient 90 minutes de moins. Seule concession, leur résistance est légèrement réduite : la certification IP54 protège contre la poussière et les éclaboussures, mais pas contre l’immersion. Les Galaxy Buds 3 FE seront disponibles en noir et gris dès le 4 septembre 2025. De quoi séduire ceux qui veulent profiter d’écouteurs modernes sans payer le prix fort des modèles premium.