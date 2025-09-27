Le Galaxy S25 FE avec les Buds3 offerts passe à prix cassé pour les French Days Samsung !

Pour les French Days, Samsung propose un code promo très attractif sur une large sélection de produits. Vous cherchez un nouveau smartphone avec des caractéristiques avancées pour un petit prix ? C’est l’occasion de vous offrir le Galaxy S25 FE à prix cassé avec en plus des écouteurs Galaxy Buds3 offerts. On vous explique comment faire pour en profiter.

Les French Days se terminent le 30 septembre 2025, vous n’avez donc plus que quelques jours pour en profiter. Sur le site officiel de Samsung, vous pouvez trouver de nombreuses promotions, notamment sur les smartphones récents de la marque.

Le géant coréen a notamment mis en place un code promo, FRENCH10, pour bénéficier de 10 € de remise immédiate tous les 100 € d'achat, dans la limite de 300 € de remise. Ce code est actif jusqu’à la fin des French Days.

Ce code fonctionne sur une large sélection de produits dont certains sont déjà en promotion. C’est donc l’occasion de cumuler plusieurs offres intéressantes. Par exemple, nous avons trouvé une belle opportunité avec le smartphone Galaxy S25 FE, le plus abordable des smartphones de la série S25.

En effet, en ce moment, vous avez les écouteurs Galaxy Buds3 offerts à l’achat d’un Galaxy S25 FE. C’est déjà un beau cadeau d’une valeur de 180 €. Et si vous ajoutez le code promo FRENCH10, vous obtenez en plus une baisse de prix de 70 euros. Le smartphone passe ainsi à 682,05 euros au lieu de 752,05 euros. C’est une très belle offre pour ce téléphone qui ne manque pas d’atouts.

Pourquoi choisir le Galaxy S25 FE ?

Le Galaxy S25 FE se distingue par son grand écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. Celui-ci est très lumineux avec une pointe à 1900 nits et des bordures très fines. Il tourne avec le processeur Exynos 2400, un SoC haut de gamme épaulé par 8 Go de mémoire vive. C'est donc un smartphone performant et fluide, idéal pour un usage quotidien.

La batterie de 4900 mAh lui offre une excellente autonomie d'environ 25 heures. La puissance de charge est de 45 W et le smartphone est compatible avec la recharge sans fil Qi2. Côté photo, le triple module comprend un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3x.

L’intelligence artificielle est au cœur de l’expérience, avec Galaxy AI et Gemini pour la retouche photo, la traduction ou la retranscription, simplifiant de nombreuses tâches.