Six mois après dévoilé ses Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung revient à la charge et présente le… Galaxy S20 Fan Edition ! Nous avons pu le prendre en main le nouveau smartphone et vous livrons toutes nos impressions, avant de passer au test complet, bien sûr.

Alors que nous avions eu droit l'an passé aux Galaxy S10 lite et Galaxy S10e, qui complétaient la gamme des Galaxy S sortie un peu plus tôt, Samsung a décidé cette année de proposer un smartphone “entre les deux” : le S20 FE (Fan Edition). Comprenez par là que le smartphone se situe, en termes tarifaires, entre le S10 lite et le S10e, sans pour autant atteindre le prix d'un S10 ou d'un S20 à leur sortie. Cela paraît un peu compliqué dit comme ça, mais pas de panique : on est là pour tout vous expliquer sur ce nouveau smartphone et vous faire part de nos premières impressions.

Une fiche technique très proche de celles des S20 et S20+ et une très bonne surprise

Comme Samsung nous l'a expliqué avant même d'avoir entamé sa présentation, le S20 FE profite d'une fiche technique quasi identique à celle du S20, à quelques petits détails près. Le Galaxy S20 FE est disponible en 4 éditions, selon que l'on préfère 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage, ou que l'on opte pour un modèle compatible 5G. Mais la plus grosse nouveauté ne se situe pas là.

Attention, roulement de tambour : on a désormais le choix en Europe entre un S20 FE équipé d'un SoC Exynos 990 ou d'un Snapdragon 865 ! Une grande première chez nous, puisque Samsung a toujours privilégié ses Exynos sur sa gamme de Galaxy S. Les rumeurs évoquant un Snapdragon 865 au sein du S20 FE avaient vu juste, mais avait omis l'option Exynos 990 pou l'Europe.

En réalité, c'est le choix ou non d'opter pour la technologie 5G qui détermine le processeur du téléphone. Si vous préférez un S20 FE en 4G, vous hériterez d'un Exynos 990. Dans le cas où vous miseriez sur l'avenir et opteriez pour un téléphone compatible 5G, c'est un Snapdragon 865 qui fera palpiter votre smartphone.

Enfin, côté système d'exploitation, on profite d'Android livré ici dans sa version 10.0. Samsung assure que son téléphone bénéficiera de mises à jour majeures sur trois générations d'Android, voire au-delà.

Un écran plat et un taux de rafraichissement fixe (60 ou 120 Hz)

Le design du S20 FE est quasi identique et à celle du S20 et correspond aux informations qui avaient fuité en août dernier. En termes de taille d'écran, avec sa dalle de 6,5″, l'appareil vient se situer entre le S20 (6,2″)et le S20+ (6,7″). En revanche, et contrairement aux autres modèles de la gamme sortie en mars dernier, le S20 FE possède un écran plat. Les amateurs de bords incurvés seront déçus, mais Samsung a dû faire des choix pour proposer un smartphone plus abordable que ses trois grands frères.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques techniques que celles des S20 et S20+. On profite donc du même capteur d'empreinte ultrasonique en façade, de la même charge rapide 25 W (filaire) ou 15 W (sans fil) et de la même batterie de 4 500 mAh que celle du S20+ (le S20 classique étant cantonné à une batterie de 4000 mAh). L'appareil conserve également sa certification IP68, qui lui assure une étanchéité totale à la poussière et une protection contre l'immersion à plus de 1 mètre pendant 1h.

À l'instar des trois autres S20 sortis plus tôt dans l'année, le Fan Edition profite d'un taux de rafraichissement de 120 Hz. On pourra néanmoins regretter que la fréquence ne soit pas adaptative comme sur le Note 20 Ultra et que nous avons testé en août dernier. Alors que plus d'un mois et demi sépare la sortie des smartphones, Samsung n'a pas cru bon de porter sa technologie sur le S20 FE. À voir ce que cette restriction donne à la longue, mais on rappellera que l'autonomie des S20 et S20+ (et un peu moins sur le S20 Ultra) se trouvait réduite à cause de la fréquence de rafraîchissement fixe.

Un prix bien inférieur au S20 à sa sortie

version 4G / 6 + 128 Go : 659 euros

version 4G / 8 + 256 Go : 729 euros

version 5G / 6 + 128 Go : 759 euros

version 5G / 8 + 256 Go : 829 euros

Notez par ailleurs qu'il est également possible de réduire la facture en bénéficiant d'une offre de reprise de la part de Samsung. En ramenant votre ancien S9+, par exemple, le prix du S20 FE passe à 549 euros au lieu de 659 euros.

En outre et comme le montre la photo ci-dessous, le Galaxy S20 Fan Edition est proposé dans les 6 coloris suivants :

Cloud Navy (bleu marine)

Cloud Mint (vert clair)

Cloud Lavender (lavande / violet clair)

Cloud Red (rouge)

Cloud White (blanc)

Cloud Orange (orange clair / pèche)

Une partie photo revue (à la hausse et à la baisse)

Si le capteur principal et l'ultra-grand-angle sont identiques à ceux des S20 et S20+, Samsung a néanmoins apporté quelques modifications à son nouveau S20 FE. Les capacités des 3 capteurs arrières sont les suivantes :

capteur principal de 12 MP / 1,12 µm / f/1,8

ultra grand-angle de 12 MP / 1,8 µm / f/1,8

telefoto de 8 MP / 1,0 µm / f/2,4

Le smartphone profite d'un zoom optique 3x et dispose d'un zoom numérique x30, exactement comme les S20 et S20+. Il devrait également offrir les mêmes performances en faible luminosité que celles de ses grands frères. En revanche, il perd la possibilité d'enregistrement de vidéos en 8K. Il reste néanmoins possible de capter des séquences en 4K/60 FPS, ce qui est désormais une norme hyper répandue sur les appareils de milieu de gamme / haut de gamme. Il bénéficie également de la même fonctionnalité “single take” que ses prédécesseurs, laquelle permet de prendre jusqu'à 14 photos et vidéos en une seule prise, afin de n'en retenir que la meilleure d'entre elles.

À l'avant, on bénéficie d'un meilleur capteur que ceux des S20 et S20+, et dont les capacités sont proches de celle du S20 Ultra. En voici les caractéristiques :

capteur frontal de 32 MP / 0,8 µm / f/2,2

Notre prise en main du S20 FE

Comme de coutume avec Samsung, c'est lors d'une petite session organisée dans les locaux de la marque que nous nous avons pu “jouer” avec le S20 FE en avant-première. Les 6 coloris étaient disponibles lors de la session en question, ce qui nous a permis de constater que Samsung a encore fait du bon travail sur la partie design de ses appareils. En revanche, nous ignorons pour le moment quel matériau a été utilisé pour le dos de l'appareil qui, sans paraître vraiment cheap, semble constitué de plastique. Nous attendons une réponse définitive de la part de Samsung pour vraiment nous prononcer à ce sujet.

Reste que l'appareil est agréable à prendre en main : la légèreté, la préhension et les dimensions de l'appareil sont toujours aussi bonnes. Une petite réserve, néanmoins : nous avions beaucoup apprécié l'aspect plus compact du S20 avec son écran de 6,2″ et ses bords incurvés. Ici, nous avons à faire un appareil doté d'un écran plat, donc plus classique, et qui prend aussi plus de place dans la poche. Même si une utilisation à une main est toujours possible sans faire appel au mode idoine, il faudra parfois jongler pour atteindre certaines options à l'écran (ou avoir de grandes mains, mais ça, on ne choisit pas).

Le fait que Samsung propose son smartphone dans “des teintes très colorées et très pop” (dixit l'un des porte-paroles de la marque) constitue un bon point. Au revoir les coloris tristes et passe-partout de la gamme S, les modèles rouge, pèche et lavande nous ont beaucoup séduits… Avec une petite préférence pour le coloris rouge, il faut bien l'avouer.

Pour le reste, nous attendrons bien évidemment de mettre la main sur le téléphone pour nous faire une idée de ses capacités en matière de prise de vue, de performances et d'autonomie. Le fait que la technologie permettant d'adapter la fréquence de rafraichissement en fonction du type d'application en cours d'exécution pourrait peser dans la balance en la défaveur de l'appareil, mais Samsung ayant accru la capacité de la batterie par rapport au S20, on peut quand même espérer d'honnêtes résultats.