Galaxy S21 (S30) : un premier benchmark révèle des performances qui manquent de panache

De nombreuses rumeurs affirment que Samsung s’affaire sur le successeur du Galaxy S20. Une autre preuve est apparue dans les bases de données de Geekbench : un certain SM-G996B y a été enregistré, confirmant certaines caractéristiques. Ce passage laisse entendre que les performances ne sont pas celles que nous aurions pu attendre.

Il ne fait pratiquement aucun doute que Samsung prépare une suite à sa série Galaxy S. Et ce malgré des ventes qui ne sont pas toujours au rendez-vous, malgré de belles prestations que nous avons relevées aussi bien dans le petit Galaxy S20 que dans le très grand Galaxy S20 Ultra. Une étude affirmait en mai dernier que le modèle le plus populaire de Samsung était au premier trimestre le Galaxy A51. Et, en Corée, le téléphone qui s’est le mieux vendu sur cette période est… l’iPhone 11.

Lire aussi – Galaxy S20 Fan Edition officiel : un S20 “light” avec Snapdragon 865 en option dès 659 euros

Le successeur du Galaxy S20 s’appellera Galaxy S21 ou Galaxy 30, selon les rumeurs. Et, pour stopper la polémique sur la différence de performance entre les versions Snapdragon (généralement réservées à la Chine et aux États-Unis) et les versions Exynos (présentes en Europe), cette prochaine génération serait équipée uniquement d’un chipset maison : l’Exynos 1000. Un pari risqué, notamment si les performances ne sont pas au rendez-vous.

Des performances similaires au Snapdragon 865+

Et justement, voici ce qui semble être le premier benchmark de ce nouveau processeur. Un smartphone identifié uniquement par son numéro de série, SM-G996B (cela ressemble beaucoup à un numéro de série d’un Galaxy S) est apparu dans la base de données de Geekbench. Un passage qui révèle non seulement un bout de la fiche technique, mais également les performances brutes de la plate-forme.

Celle-ci atteint 1038 points en single-core et 3060 points en multi-core. Soit les performances d’un Snapdragon 865+. Ce qui est très bien comparé aux smartphones de cette fin d’année. Mais il paraît évident que les terminaux de l’an prochain, période à laquelle le Galaxy S21 est attendu, seront équipés d’un autre Snapdragon. Voilà qui est dommage. Notez que Geekbench révèle que le S21 est équipé d’un chipset octo-core, de 8 Go de RAM et d’Android 11. Il ne s’agit que d’une plate-forme de test. Elle évoluera certainement d’ici février prochain.

Source : Geekbench