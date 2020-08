Samsung Galaxy S20 FE (Lite) : voici le design et la fiche technique de la version moins chère

Samsung prépare un Galaxy S20 Lite qui, aux dernières nouvelles, s’appellerait plutôt Galaxy S20 Fan Edition (FE). Le smartphone se dévoile sous tous les angles dans de nouveaux rendus, l’occasion d’en découvrir un peu plus sur ses caractéristiques.

À l’instar du Galaxy S10, le Galaxy S20 sera bien décliné dans une version Lite plus abordable. Le leaker réputé Steve H. McFly (alias OnLeaks) vient de publier les premiers rendus montrant le smartphone sous toutes ses coutures. Il arbore quasiment le même design que le Galaxy S20, à quelques détails près. On découvrez également quelques éléments de la fiche technique.

Galaxy S20 Fan Edition : voici à quoi ressemble la version Lite plus abordable

L’écran est totalement plat et les rebords semblent légèrement plus épais sur la version Lite. Sa diagonale est annoncée entre 6,4 et 6,5 pouces, contre 6,2 pouces pour le Galaxy S20 de base. Le smartphone reprend le poinçon central sur la partie supérieure qui abrite la caméra selfie. À l’arrière, Samsung a décidé de remplacer la coque en verre du S20 par du plastique. Le module rectangulaire à gauche abrite trois capteurs photo dont le même capteur principal de 12 MP que le Galaxy S20.

Ce dernier serait accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8MP avec zoom optique 3x. La caméra selfie quant à elle serait d’une définition de 32 MP. Sous le capot, le Galaxy S20 Lite embarquera un SoC Snapdragon 865 sur le marché US. Et contrairement à ce que de précédentes rumeurs laissaient entendre, Samsung ne se passera pas de l’Exynos 990 sur le marché européen, et ce, malgré les critiques récurrentes sur ses performances.

Les résultats d’un test récemment apparu sur la plateforme Geekbench indiquent par ailleurs que le Galaxy S20 FE embarquera 6 Go de RAM. Nous nous attendons à ce qu’une variante de 8 Go de RAM soit également proposée. À en croire le leaker Ice Univerce, l’écran du smartphone profitera également d’un taux de rafraichissement de 120 Hz au même titre que le Galaxy S20, mais aussi d’une certification IP68. Sa batterie serait d’une capacité de 4500 mAh. Et si les rumeurs s’avèrent justes, le S20 Fan Edition sera présenté en octobre.

Source : OnLeaks