Galaxy S20 FE 5G : ses caractéristiques techniques fuitent sur le Web un jour avant sa sortie !

Une fuite vient de révéler en détail les caractéristiques techniques du Galaxy S20 FE, le prochain smartphone de milieu de gamme de Samsung. Pour rappel, le constructeur sud-coréen doit présenter officiellement l'appareil ce mercredi 23 septembre 2020 lors d'un événement dédié.

Encore une fuite chez Samsung. Alors que le Galaxy S20 FE doit être officiellement présenté ce 23 septembre 2020, une fuite massive vient de révéler un grand nombre d'informations à son sujet. Il ne s'agit ni plus ni moins que la fiche produit complète du smartphone, censée être publiée sur le site officiel du constructeur.

Le leaker réputé Evan Blass est à l'origine de cette fuite. Sans surprise, cette page Web revient sur les fonctionnalités de l'appareil, ses coloris, ses capteurs photo, son hardware et son autonomie. En clair, on sait désormais quasiment tout sur le Galaxy S20 FE ou Fan Edition. Ainsi, on retrouvera sous le capot un processeur Snapdragon 865, ce qui confirme bel et bien que le Galaxy S20 FE sera compatible 5G.

Le SoC de Qualcomm est accompagné de 8 Go de RAM, de 128 Go d'espace de stockage, le tout extensible via une carte MicroSD (jusqu'à 1 To). Côté écran, les utilisateurs profiteront d'une dalle 6,5″ Super AMOLED Infinity-O en définition Full JD+, le tout doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme le proposait le Galaxy S20.

Concernant l'ensemble photo, le Galaxy S20 FE embarquera à l'avant un discret capteur selfie en poinçon de 32 MP. On retrouve à l'arrière un triple capteur photo, composé d'un capteur grand-angle de 12 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et enfin d'un téléobjectif de 8MP doté d'un zoom optique 3x.

Selon les précisions de Samsung sur la fiche produit, le mode photo proposera diverses options, comme un Space Zoom 30x, un mode Nuit, le mode Single Take (une fonctionnalité qui permet de prendre des photos parfaites en une seule prise, grâce à l'intelligence artificielle) et un mode Super Steady pour la vidéo.

Sans surprise, le Galaxy S20 FE fonctionnera sous Android 10, via la surcouche maison One UI 2.0. Samsung Dex sans fil est de la partie, tout comme le Quick Share. Question autonomie, le smartphone s'appuiera sur une batterie de 4500 mAh, compatible avec la technologie 25W Super Fast Charging.

Précisons toutefois que le constructeur fournira uniquement un chargeur 15W avec l'appareil. Notez que le Galaxy S20 FE sera également compatible avec la recharge sans fil rapide 2.0 et la recharge sans fil inversée. Terminons du côté des coloris, au nombre de six : Cloud Navy, Cloud White, Cloud Pink, Cloud Red, Cloud Blue et Cloud Gold. La seule inconnue reste donc le prix, qui sera probablement révélé demain par Samsung.

Source : Twitter