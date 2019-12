Samsung Galaxy S10 Lite : voici sa fiche technique complète

Le Samsung Galaxy S10 Lite fait cette semaine l’objet d’une fuite dévoilant l’ensemble de sa fiche technique. Le smartphone premium, attendu avec le Galaxy Note 10 Lite, devrait être incessamment présenté par le constructeur coréen. Et sa sortie commerciale serait prévue en Europe.

Avant d’en arriver au Galaxy S11 et ses différentes déclinaisons, Samsung devrait présenter deux smartphones « premium » dans les jours à venir. Il s’agit du Galaxy Note 10 Lite et du Galaxy S10 Lite. Les deux modèles ont fait l’objet de nombreuses indiscrétions ces dernières semaines. Elles dévoilaient leur design, mais aussi leur prix et quelques éléments techniques.

Une nouvelle fuite, en provenance du site allemand WinFuture et de son journaliste toujours très bien informé Roland Quandt, révèle aujourd’hui la fiche technique complète de l’un d’eux. Il s’agit du Galaxy S10 Lite. Le smartphone devrait sortir en Europe avec le numéro de série SM-G770F. Son prix de vente serait de 679 euros dans certains pays de la zone européenne. Mais compte tenu de la disparité des taxes, ce prix pourrait être légèrement différent d’un pays à un autre.

Pour ce prix, Samsung proposerait, à en croire le site allemand, une belle fiche technique, légèrement supérieure à celle du Galaxy S10e (mais pas tout à fait à la hauteur du Galaxy S10 quand même), notamment au niveau de l’écran et de la photo, mais pas uniquement. Nous retrouverions un écran Full HD+ de 6,7 pouces au format 19,5/9e. Cette dalle devrait intégrer un lecteur d’empreinte digitale et un trou pour une webcam de 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2.

Triple capteur photo avec nouveau stabilisateur optique

De l’autre côté, dans le dos, le Galaxy S10 Lite proposerait un triple capteur photo, soit un capteur de plus que sur le Galaxy S10e. Le capteur principal serait un modèle 48 mégapixels avec objectif stabilisé ouvrant à f/2.0. Cette stabilisation optique serait légèrement différente de celle utlisée habituellement. Le second capteur serait un modèle 12 mégapixels avec objectif grand-angle ouvrant à f/2.2. Le troisième capteur serait un modèle 5 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4. Il serait dédié à la photo de proximité (macro). Il n’y aurait pas de capteur avec zoom optique.

Le chipset qui animerait le Galaxy S10 Lite serait un Snapdragon 855, comme pour la version américaine du Galaxy S10e. Il n’y aurait pas de version avec chipset Exynos. Comprenez donc que ce chipset sera présent dans la version européenne. L’octo-core haut de gamme serait accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne qu’il sera possible d’étendre avec une carte mémoire au format microSDXC (jusqu’à 1 To d’espace supplémentaire). Enfin, la batterie du téléphone devrait offrir une capacité de 4500 mAh. Elle sera compatible charge rapide. La puissance acceptée peut monter jusqu’à 45 watts, comme sur le Galaxy Note 10+. Voilà une fiche technique alléchante. Reste à savoir si elle se confirmera ainsi.

Source : WinFuture