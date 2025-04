Samsung propose enfin cet outil officiel à tous pour personnaliser chaque détail des smartphones Galaxy

Bonne nouvelle pour les fans de personnalisation : Good Lock arrive enfin sur tous les appareils Galaxy. Mais derrière ce lancement mondial, quelques surprises et petits problèmes pourraient compliquer son adoption. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Samsung propose régulièrement des outils exclusifs pour améliorer la personnalisation de ses smartphones. Parmi eux, Good Lock est l’un des plus appréciés, permettant aux utilisateurs Galaxy de modifier en profondeur l’apparence et le comportement de leur appareil. Jusqu’à présent réservé à certains pays, ce service devient enfin accessible à tous grâce à son arrivée sur le Play Store.

La sortie mondiale de Good Lock coïncide avec le déploiement de la mise à jour One UI 7. Désormais, les utilisateurs peuvent retrouver l’application directement sur le Play Store ou via le Galaxy Store selon leur appareil. La nouvelle version introduit une interface rafraîchie avec une page principale plus claire, séparant les extensions et les gestes en petites bulles interactives. Samsung avait annoncé ce changement en janvier, et il se concrétise aujourd'hui avec une compatibilité étendue.

Good Lock débarque sur le Play Store avec une refonte et des modules encore plus puissants

Sur la nouvelle interface, les utilisateurs découvrent une page d'accueil redessinée avec un bandeau coloré affichant le slogan “Your Galaxy Your Way”. Sous ce visuel, une liste de plug-ins est disponible, permettant d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme Home Up pour personnaliser l'écran d'accueil. L’onglet “You” a également été repensé avec des sections pour les favoris et les paramètres en cours.

En parallèle, certains modules comme Nice Shot ont reçu de nouvelles mises à jour, permettant par exemple de partager leurs réglages via Galaxy To Share et Dropship. Cette dynamique montre que Samsung continue de renforcer l'écosystème Good Lock avec des nouveautés régulières.

Cependant, tout n'est pas encore parfait. Certains utilisateurs rencontrent des problèmes pour installer Good Lock sur des modèles récents comme le Galaxy Fold 6, malgré sa compatibilité annoncée. Le Galaxy S24 équipé de One UI 7 semble mieux prendre en charge la nouvelle version. Ces petits bugs pourraient être corrigés rapidement, mais ils rappellent que le déploiement mondial de l’appli reste encore en phase de rodage. Malgré tout, cette ouverture au plus grand nombre marque une étape importante pour Samsung dans sa stratégie de personnalisation avancée.