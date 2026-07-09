Samsung : ce module Good Lock casse une fonction clé des Galaxy Buds

Good Lock est une application phare de Samsung et elle est très appréciée puisqu’elle permet de personnaliser profondément les appareils Galaxy. Mais l’un de ses modules est actuellement pointé du doigt : la dernière version de RegiStar aurait cassé une fonction importante des Galaxy Buds. Un correctif est en préparation, mais il pourrait bien se faire désirer…

S’il y a une chose qu’on ne peut pas enlever à Samsung, c’est bien le haut niveau de personnalisation qu’offre la firme avec son application Good Lock. Son déploiement mondial s’est fait attendre, mais vous pouvez désormais profiter de toutes les fonctions de customisation que proposent ses différents modules.

Leur nombre s’est, par ailleurs, récemment accru avec le lancement de One UI 8.5 – et c’est notamment le module QuickStar qui a été privilégié. Mais c’est actuellement RegiStar, un autre module, qui fait parler de lui : il présente un bug qui casse l’une des fonctions clés des Galaxy Buds. Samsung a connaissance du problème, un correctif est prévu, mais selon le modèle de votre smartphone Galaxy, vous risquez de devoir patienter plus ou moins longtemps pour le recevoir.

RegiStar casse le raccourci des Paramètres des Galaxy Buds, le correctif pourrait se faire attendre

Si QuickStar permet de personnaliser l’affichage du volet des réglages rapides des appareils Galaxy, RegiStar est dédié à la customisation de l’application Paramètres. Grâce à ce module, vous pouvez, par exemple, configurer l’action associée au geste de « double-tap » au dos de votre smartphone ou attribuer une fonction à l’appui prolongé sur le bouton d’alimentation.

Mais d’après plusieurs témoignages, une mise à jour récente de RegiStar a cassé le raccourci qui s’affiche habituellement en haut de l’application Paramètres lorsqu’une paire de Galaxy Buds est appairée à un smartphone ou à une tablette Samsung Galaxy.

Si certains observent simplement un déplacement du raccourci vers le bas de la page, d’autres constatent sa pure et simple disparition. Chose étrange : comme le souligne Android Authority, la fonction apparaît pourtant dans les réglages de RegiStar.

Ce dysfonctionnement, signalé par un utilisateur sur les forums de la communauté Samsung, vient donc totalement à l’encontre de la promesse de praticité faite par le module. Via un modérateur, Samsung a reconnu le problème et rassuré les internautes concernés : la prochaine version de la surcouche, One UI 9, s’accompagnera d’un correctif.

Toutefois, comme avec One UI 8.5, le déploiement de One UI 9 risque d’être progressif. Alors même si cette mise à jour est officialisée lors du prochain Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026, rien ne garantit que la firme sud-coréenne la déploiera d’emblée sur tous les appareils compatibles. Si vous êtes affectés par ce bug, il faudra probablement vous armer d’encore un peu de patience.