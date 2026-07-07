Le Samsung Galaxy Book 4 perd 200 € : un PC portable Samsung de 15 pouces avec Core i5 à 599 €

Le Samsung Galaxy Book 4 15,6 pouces passe à 599,99 € chez Boulanger, au lieu de 799,99 €. La remise de 200 € rend ce PC portable plus accessible aux utilisateurs qui cherchent un modèle polyvalent et un format confortable pour travailler au quotidien.

Galaxy Book4

Boulanger affiche en ce moment le Samsung Galaxy Book 4 à 599,99 €, contre 799,99 € habituellement. Cela correspond à une réduction de 25 %, soit 200 € de moins sur le prix de cette configuration avec 16 Go de RAM. Ce PC portable est pensé pour les usages courants de tous les jours : navigation web, bureautique, streaming, etc. Le tout, avec la qualité de l’expérience Samsung.

Un Galaxy Book 4 confortable pour le travail et les usages quotidiens

Le Galaxy Book 4 mise d’abord sur un grand écran de 15,6 pouces. Sa dalle Full HD de 1 920 x 1 080 pixels offre un affichage suffisamment spacieux pour travailler sur plusieurs fenêtres, rédiger, consulter des tableaux ou regarder une série sans se sentir à l’étroit. Samsung utilise ici une dalle antireflet, ce qui peut être utile dans un bureau très éclairé ou près d’une fenêtre.

À l’intérieur du Galaxy Book 4, on trouve un processeur Intel Core i5-1335U. Cette puce basse consommation de 13e génération reste bien adaptée aux tâches du quotidien, avec assez de marge pour garder plusieurs applications ouvertes sans ralentissement gênant.

Avec 16 Go de RAM, la configuration apporte plus de confort qu’un modèle limité à 8 Go, notamment avec Teams, Office ou encore Chrome avec plusieurs onglets ouverts en même temps. Le SSD de 256 Go paraît en revanche plus limité. Mais sur cette configuration, la présence d’un second emplacement SSD permet d’envisager une extension plus tard.

La connectique est également plus complète que celle de nombreux ultrabooks récents. On retrouve deux ports USB-C, deux ports USB-A, un HDMI, une prise jack, un lecteur microSD et même un port Ethernet RJ45. Pour un usage professionnel ou étudiant, cela évite souvent d’avoir à transporter un adaptateur.

Avec son poids d’environ 1,55 kg, le Galaxy Book 4 reste léger pour un 15,6 pouces, sans prétendre au format plume d’un ultraportable haut de gamme.


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