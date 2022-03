Samsung Galaxy A12 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le smartphone Samsung Galaxy A12 est disponible à l'achat en France. Le terminal est disponible aux alentours des 200 euros, dispose d'un SoC Samsung Exynos 850, couplé jusqu'à 4 Go de RAM et jusqu'à 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via microSD. Découvrez ici où acheter le Samsung Galaxy A12 au meilleur prix du marché.

Le Samsung Galaxy A12 a été annoncé en novembre 2020 comme successeur du Samsung Galaxy A11. Le téléphone dispose d'une configuration à quatre caméras avec un appareil photo principal de 48 MP et un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces (170 mm).

Le Galaxy A12 combine un design épuré avec des couleurs singulières et une finition matte texturée. Ses courbes le rendent confortable à tenir en main et permettent une navigation aisée à l'écran. Il existe en noir, blanc et bleu, sous la barre des 200 euros.

Le Galaxy A12 de Samsung est plus qu'une simple mise à jour du A11. Il dispose d'une batterie plus grande et d'un appareil photo bien plus conséquent. Il est en outre équipé d'un SoC MediaTek Helios MT6765, un chipset octa-core avec quatre cœurs cadencés à 2,3 GHz et quatre autres à 1,6 GHz. L'ensemble est soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré, bien qu'il existe des variantes internationales avec 3 ou 6 Go de RAM et 32 ou 128 Go de stockage.

Le Galaxy A12 est livré avec un écran PLS de 6,5 pouces (l'IPS de Samsung) avec une résolution de 720 x 1 600, vous donnant environ 264 pixels par pouce. Ce n'est pas de la résolution en Full HD, mais cela reste plutôt correct dans l'ensemble.

Il est livré avec pas moins de quatre caméras à l'arrière, disposées dans une bosse carrée et nette. L'appareil photo principal est un 48 MP, f/2.0, adossé d'un objectif ultra-large 5 MP, f/2.2 et deux plus petits en 2 MP, f/2.4, l'un pour la détection de la profondeur et l'autre pour la macro.

