À quelques mois de la Coupe du Monde, Samsung annonce ses nouvelles Smart TV

Samsung présente ses nouvelles Smart TV, qui seront bientôt mises à la vente. Les modèles Mini LED sont mis à l'honneur dans cette annonce, stratégique, à quelques mois du début de la Coupe du Monde.

Samsung a annoncé ses nouveaux modèles de TV pour 2026, une année importante pour les marques, puisque se joue cet été la Coupe du Monde de football, un événement qui incite toujours les consommateurs à investir dans un téléviseur plus récent. Pas d'OLED ici, Samsung se concentre pour l'instant sur le renouvellement de ses gammes Neo QLED 4K et Mini LED. Nous avions eu un premier aperçu en janvier lors du CES, nous avons cette fois quelques informations supplémentaires.

Le constructeur insiste notamment sur la fonction Samsung Vision AI Companion, qui permet de poser des questions à son téléviseur via l'assistant vocal Bixby. L'IA est au centre des préoccupations logicielles de Samsung, qui met aussi en avant AI Sound Controller, une option pour régler avec précision la voix, la musique et les effets sonores pour une expérience audio personnalisée. Pour le Mondial 2026, le mode AI Soccer reconnait quand un match est diffusé à l'écran et optimise automatiquement les paramètres de la TV pour obtenir la meilleure qualité.

Les Samsung Neo QLED 4K simulent le HDR par IA

Pour les Neo QLED 4K 2026 (QN80H, QN70H), Samsung souligne le rôle des Quantum Mini LED, qui permettent un rétroéclairage plus précis pour une meilleure luminosité et une grande richesse de couleurs. “Le QN80H est doté d'une IA avancée pour optimiser l'image et le son en temps réel”, apprend-on. L'IA met l'image à l'échelle en 4K, même quand le contenu d'origine ne l'est pas, et peut transformer une vidéo SDR en une qualité proche du HDR. Pour l'audio, le son est affiné en fonction des dimensions de votre pièce et les dialogues sont amplifiés et l'Object Tracking Sound Lite simule de l'audio spatial.

Côté Mini LED, les M90H, M80H et M70H bénéficient du Pure Spectrum Color, qui affiche un milliard de nuances de couleurs. L'option Color Booster Pro utilise l'IA pour optimiser les couleurs de chaque scène, tandis que la technologie Mini LED HDR se charge d'offrir une image plus lumineuse et un contraste plus profond.

Samsung promet 7 ans de mises à jour de Tizen. Les tailles d'écran démarrent à 43 pouces et montent jusqu'à 100 pouces pour les modèles les plus haut de gamme. La commercialisation débute aux États-Unis et ne devrait plus tarder en Europe.