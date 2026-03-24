À quelques mois de la Coupe du Monde, Samsung annonce ses nouvelles Smart TV

Samsung présente ses nouvelles Smart TV, qui seront bientôt mises à la vente. Les modèles Mini LED sont mis à l'honneur dans cette annonce, stratégique, à quelques mois du début de la Coupe du Monde.

samsung tv 2026
Crédit : Samsung

Samsung a annoncé ses nouveaux modèles de TV pour 2026, une année importante pour les marques, puisque se joue cet été la Coupe du Monde de football, un événement qui incite toujours les consommateurs à investir dans un téléviseur plus récent. Pas d'OLED ici, Samsung se concentre pour l'instant sur le renouvellement de ses gammes Neo QLED 4K et Mini LED. Nous avions eu un premier aperçu en janvier lors du CES, nous avons cette fois quelques informations supplémentaires.

Le constructeur insiste notamment sur la fonction Samsung Vision AI Companion, qui permet de poser des questions à son téléviseur via l'assistant vocal Bixby. L'IA est au centre des préoccupations logicielles de Samsung, qui met aussi en avant AI Sound Controller, une option pour régler avec précision la voix, la musique et les effets sonores pour une expérience audio personnalisée. Pour le Mondial 2026, le mode AI Soccer reconnait quand un match est diffusé à l'écran et optimise automatiquement les paramètres de la TV pour obtenir la meilleure qualité.

Les Samsung Neo QLED 4K simulent le HDR par IA

Pour les Neo QLED 4K 2026 (QN80H, QN70H), Samsung souligne le rôle des Quantum Mini LED, qui permettent un rétroéclairage plus précis pour une meilleure luminosité et une grande richesse de couleurs. “Le QN80H est doté d'une IA avancée pour optimiser l'image et le son en temps réel”, apprend-on. L'IA met l'image à l'échelle en 4K, même quand le contenu d'origine ne l'est pas, et peut transformer une vidéo SDR en une qualité proche du HDR. Pour l'audio, le son est affiné en fonction des dimensions de votre pièce et les dialogues sont amplifiés et l'Object Tracking Sound Lite simule de l'audio spatial.

Côté Mini LED, les M90H, M80H et M70H bénéficient du Pure Spectrum Color, qui affiche un milliard de nuances de couleurs. L'option Color Booster Pro utilise l'IA pour optimiser les couleurs de chaque scène, tandis que la technologie Mini LED HDR se charge d'offrir une image plus lumineuse et un contraste plus profond.

Samsung promet 7 ans de mises à jour de Tizen. Les tailles d'écran démarrent à 43 pouces et montent jusqu'à 100 pouces pour les modèles les plus haut de gamme. La commercialisation débute aux États-Unis et ne devrait plus tarder en Europe.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : travaillez plus vite grâce à ces 5 outils bien cachés dans le système d’exploitation

Envie de travailler plus vite sur votre PC ? Bonne nouvelle, puisque Windows 11 embarque de nombreuses fonctionnalités méconnues pour vous aider à booster votre productivité. Faisons ensemble les présentations….

Tineco Floor One S6 Stretch Lite : plus de 67% de réduction sur cet aspirateur eau et poussière, vite !

À l’occasion de l’anniversaire AliExpress, vous pouvez vous offrir l’aspirateur sec et humide Tineco Floor One S6 Stretch Lite pour moins de 165 euros grâce au code FRASPHD20. Mais attention,…

YouTube supprime le compteur de J’aime et ça ne plaît pas à tout le monde

Après avoir supprimé le compteur de Je n’aime pas il y a quelques années, YouTube semble envisager de retirer également celui des J’aime. Au plus grand dam de certains utilisateurs….

Le nouveau Ninja CRISPi PRO est enfin là, et pour fêter la sortie du airfryer, la marque vous offre un cadeau !

La famille des friteuses sans huile du géant américain s’agrandit avec un nouveau modèle : le Ninja CRISPi PRO. Ce airfryer polyvalent dispose d’un contenant en verre plus grand tout…

Avec les Bravia 2 II et Bravia 3 II, Sony démontre qu’il sait faire des TV abordables

Alors que plusieurs concurrents s’apprêtent à lancer des modèles RGB LED, Sony prend à contrepied le marché en présentant deux TV abordables : les Bravia 2 II et Bravia 3…

TV

L’application Gemini sur Android va changer du tout au tout, à quoi faut-il s’attendre ?

Google travaille sur une refonte de l’application Gemini sur Android. Plusieurs modifications d’interface vont être opérées, et on sait déjà lesquelles. L’interface de l’application Gemini sur Android ne va bientôt…

IA

iOS 27 : bouton « Ask Siri », application dédiée… voici le plan d’Apple pour enfin réinventer Siri

Siri : ce nom est synonyme de déceptions pour certains et d’espoirs pour d’autres. Attendue pour iOS 26.4, la nouvelle version de l’assistant d’Apple n’a toujours pas pointé le bout de…

Samsung anticipe la sortie de l’iPhone pliable : découvrez le nouveau Galaxy Z Fold Wide

Samsung va lancer un nouveau design de smartphone pliable. Il s’agit d’un format livre comme les Galaxy Z Fold, mais moins haut et plus large. L’objectif est d’anticiper l’arrivée sur…

8BitDo Pro 3 : cette excellente manette sans fil pour Switch 2 est à prix cassé jusqu’à ce soir

Vous cherchez une bonne manette pour votre Switch 1 ou 2 ? En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous offrir la 8BitDo Pro 3 à prix cassé grâce à…

Volkswagen rappelle presque 100 000 voitures électriques à cause de leur batterie qui peut prendre feu

Après un mois de janvier mouvementé pour Volkswagen, le constructeur prend de nouveau des mesures préventives pour éviter un accident de batterie. Au total, ce sont presque 100 000 voitures…