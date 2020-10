Salto : prix, date de lancement, catalogue, tout savoir sur le service de streaming 100 % français

Salto est le nouveau service de streaming « made in France ». Créé par France Television, M6 et TF1, il a pour but de concurrencer les offres de streaming des géants américains, tels qu’Amazon Prime, Disney+, Apple TV+ et surtout Netflix. Lancé le 20 octobre 2020, Salto coûte de 7 à 13 euros par mois selon les forfaits. Et le catalogue, très hétérogène, combine émissions, séries, films et documentaires provenant de France, mais aussi d’autres pays, dont les États-Unis.

Cela fait bien des années que le sujet d’une offre de streaming française est évoqué dans de nombreuses discussions. Face à une concurrence américaine de poids, dirigée par Netflix et comprenant également Amazon, Apple et Disney, et une résistance française, menée par OCS et Canal+ Series, les trois groupes médias tricolores, TF1, France Télévisions et M6, souhaitaient déployer une alternative crédible et adaptée aux Français. Elle s’appelle Salto.

Salto est donc une plate-forme de streaming qui viendra s’ajouter à toutes les offres citées précédemment. Selon ses trois actionnaires, Salto sera complémentaire de l’offre existante, apportant des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs. De quoi sera constitué son catalogue ? Quelle est la date de lancement du service ? Quels sont les écrans compatibles avec cette offre ? Et surtout quel sera le prix pour y accéder ? Nous vous disons tout dans ce dossier complet.

Mi-octobre 2020, le quotidien Les Échos annonce que le lancement officiel de Salto aura lieu le 20 octobre. Le projet Salto a mis longtemps, trop longtemps selon certains, pour sortir de terre. Un premier communiqué de presse annonçait en juin 2018 l’association des trois partenaires, TF1, M6 et France Télévisions. Un an plus tard, le 12 août 2019, l’Autorité de la Concurrence autorise le projet à être déployé. C’est alors la course contre la montre, car l’objectif est alors d’ouvrir officiellement le service le 3 juin 2020, pour une première phase de test, puis plus largement à la rentrée 2020.

Coup de théâtre : l’épidémie mondiale de coronavirus immobilise de nombreux pays. Les tournages sont arrêtés. Les montages sont reportés. Les doubles sont décalés. Dès le début du mois d’avril, Salto annonce officiellement un report de son lancement, courant d’automne, compte tenu des circonstances sanitaires qui retardent la finalisation de son catalogue de contenus.

💶 Quel est le prix de l’abonnement à Salto ?

Salto est un service de streaming dont le modèle économique est similaire à celui de la concurrence : un abonnement mensuel avec plusieurs paliers pour inclure plusieurs écrans en simultané. Il existe trois formules d'abonnement :

La première formule appelée « Solo » est proposée à 6,99 euros . Ce montant offre la possibilité de regarder un programme Salto sur un seul écran en même temps.

» est proposée à . Ce montant offre la possibilité de regarder un programme Salto sur un seul écran en même temps. La deuxième formule nommée « Duo » est proposée à 9,99 euros . À ce prix, vous avez la possibilité de regarder les vidéos de Salto sur deux écrans en même temps. Cela veut dire qu’un autre membre de votre famille peut regarder un film ou une série pendant que vous profitez d’un autre.

» est proposée à . À ce prix, vous avez la possibilité de regarder les vidéos de Salto sur deux écrans en même temps. Cela veut dire qu’un autre membre de votre famille peut regarder un film ou une série pendant que vous profitez d’un autre. La troisième formule est appelée « Tribu ». Il a été développé pour toute la famille. Il est vendu à 12,99 euros. Vous avez la possibilité de regarder les programmes de Salto sur quatre écrans simultanément.

Comme d’autres concurrents, Salto offre le premier mois de visionnage. Vous avez donc un mois pour prendre connaissance avec les différentes thématiques du catalogue de Salto, lequel n’est pas limité à la fiction française de TF1 ou France 3.

Salto se positionne, au niveau tarifaire, face à Canal+ Séries et Netflix. Voici à titre de comparaison quelques prix chez différents concurrents :

Un abonnement Netflix coûte de 8, 12 ou 16 euros par mois . Le premier forfait inclut 1 écran et la définition SD. Le deuxième inclut 2 écrans en simultanée et la définition HD. Et le dernier inclut quatre écrans en simultané et la définition Ultra HD.

. Le premier forfait inclut 1 écran et la définition SD. Le deuxième inclut 2 écrans en simultanée et la définition HD. Et le dernier inclut quatre écrans en simultané et la définition Ultra HD. Un abonnement Canal+ Séries coûte de 7, 10 ou 12 euros mois . Le premier palier inclut 1 écran, le deuxième 2 écrans simultanés et le dernier 4 écrans simultanés.

. Le premier palier inclut 1 écran, le deuxième 2 écrans simultanés et le dernier 4 écrans simultanés. Un abonnement OCS coûte 10 ou 12 euros (voire légèrement plus en passant par un opérateur). Le premier forfait inclut 2 écrans simultanés et le second 4 écrans.

(voire légèrement plus en passant par un opérateur). Le premier forfait inclut 2 écrans simultanés et le second 4 écrans. Un abonnement Disney+ coûte 7 euros par mois . Il inclut la définition 4K et jusqu’à 4 écrans simultanés.

. Il inclut la définition 4K et jusqu’à 4 écrans simultanés. Un abonnement Apple TV+ coûte 5 euros par mois . Certaines chaînes, comme StarzPlay, sont vendues séparément. Apple TV+ propose aussi un service de location de films et de série. L'abonnement est offert pendant un an à tous ceux qui achètent un appareil Apple.

. Certaines chaînes, comme StarzPlay, sont vendues séparément. Apple TV+ propose aussi un service de location de films et de série. L'abonnement est offert pendant un an à tous ceux qui achètent un appareil Apple. Prime Vidéo est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (avec quelques contenus sont vendus séparément). Cet abonnement coûte 49 euros par an.

Il ne semble pas y avoir, dans un premier temps, d’options concernant la définition maximale du flux vidéo. Chez Netflix, l’accès à la qualité 4K est exclusif au dernier palier d’abonnement, vendu à 16 euros par mois.

🔎 Peut-on tester Salto gratuitement ?

Comme la plupart des plateformes de streaming nouvellement lancées, il est possible de bénéficier d'une offre d'essai de Salto. Le service propose 1 mois d'essai gratuit. De quoi vous laisser tranquillement le tester sous toutes les coutures. Si vous ne souhaitez pas poursuivre l'aventure, il vous suffira de vous désengager dans les 30 jours.

🎦 Que peut-on regarder sur Salto ?

Contrairement aux idées reçues, le catalogue de Salto n’est pas constitué que des rediffusions de Louis la brocante, Plus belle vie ou Joséphine ange gardien. Vous y retrouvez bien évidemment toutes les couleurs de la fiction française (cinéma, feuilleton, téléfilms, séries, programmes courts).

Le catalogue de Salto se compose de films, de séries, de documentaires. Il sera alimenté en grande partie par toutes les chaînes des trois actionnaires de Salto : TF1, TMC, TFX, TF1 Series & Films, LCI, France, France 3, France 4, France 5, France Ô, France Info, M6, W9 et 6Ter. Koh Lanta, Le Meilleur Pâtissier, etc. Il y aura également des programmes pour les plus jeunes spectateurs, en provenance de Tfou Max, Gulli Max et Okoo.

Salto propose également des contenus en provenance d’autres pays : États-Unis, bien évidemment, mais aussi Espagne, Royaume-Uni, Norvège, Canada ou encore Suisse.

Côté séries, certaines saisons sont proposées dès leur arrivée en intégralité. Quelques exemples : Downtown Abbey, Handmaid’sd Tale, Alex Hugo, Desperate Housewives, Candice Renoir, Parks & Recreation, Balthasar, Bates Motel, etc.

D’autres séries sont proposées épisode par épisode, avec quelques jours d’avance par rapport à la diffusion linéaire classique. C'est le cas de Plus belle la vie, Demain nous appartient, Un si grand soleil, La Villa des Coeurs brisés. La saison 4 de Capitaine Marleau y sera disponible en avant-première.

Salto a aussi acheté les droits de diffusion de certaines séries américaines et internationales, comme The Manifest dont les épisodes de la saison 3 seront disponibles 24 heures après la diffusion aux États-Unis. Ce sera également le cas de la saison 5 de Bull, ainsi que de la saison 4 de Fargo (saison qui sera donc exclusive à Salto et que vous ne retrouverez donc pas sur Netflix).

Côté film, même constat : des longs-métrages récents et des classiques, du contenu français et international. Des cycles thématiques seront mis en ligne chaque semaine pour qu’il y en ait pour tous les goûts.

À cela s’ajoute l’accès en direct et en replay à l’ensemble des programmes diffusés par les chaînes citées précédemment. Salto annonce que 10 000 heures de programmes sont proposées dès le lancement, avec un enrichissement chaque semaine du catalogue, sur le même modèle que la concurrence.

📺 Sur quels écrans peut-on regarder Salto ?

Salto est compatible avec un grand nombre de plates-formes dès son lancement. Vous pouvez regarder les programmes à partir d’une application dédiée pour les systèmes d’exploitation qui en auront une, ou par défaut d’un navigateur web. Il s’agit du même modèle choisi par Apple, Netflix ou Amazon.

Une très large partie des smartphones et des tablettes disposeront d’une application native proposant une interface tactile. Les ordinateurs, Windows, macOS ou Chromebook, doivent se contenter, dans un premier temps d’un accès par le biais d’un navigateur (Safari, Chrome, Edge, etc.). Les consoles de jeux PlayStation et Xbox ne disposent pas d’une application native pour lire les contenus de Salto.

Certains décodeurs numériques, boitiers multimédias et télévisions connectées sont compatibles avec le service. Une application pour Android TV et Apple tvOS est proposée sur les boutiques applicatives dédiées à ces deux systèmes d’exploitation. L’Apple TV, la Shield TV de Nvidia, les télévisions Android TV de Sony, en sont quelques exemples.

Les Box Internet, hormis quelques exceptions, n’ont pas accès nativement à Salto au lancement. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun contrat de rediffusion n’a été passée entre Salto est les fournisseurs d’accès à Internet, Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR. Toutefois, cette situation n’est pas figée dans la pierre. Selon le quotidien Le Figaro, des négociations seraient en cours avec certains d’entre eux.

La liste des systèmes d’exploitation où une application sera proposée au lancement est la suivante :

Android

iOS

iPadOS

Android TV

tvOS (pour l’Apple TV)

Les versions minimums de ces systèmes d’exploitation pour profiter de la compatibilité avec l’application native de Salto n’ont pas encore été communiquées.