Salto compte moins d’un million d’abonnés, le Netflix français déçoit

Salto, le service de streaming « made in France » de France Television, M6 et TF1 a du mal à décoller et à séduire de nouveaux abonnés. L’objectif de 1 million d’abonnés en 2021 n’aurait même pas été atteint.

D’après les informations d’une enquête à venir dans le numéro de janvier de nos confères de Capital, Salto, la plateforme française qui tente tant bien que mal de rivaliser avec Netflix n’aurait pas atteint son objectif de 2021 de franchir la barre du million d’abonnés. Pourtant, Salto ne manque pas de bonne volonté pour grossir.

En effet, Salto espère séduire de nouveaux abonnés avec du contenu exclusif en marge de la programmation habituelle des chaînes, mais celui-ci n’occupe pas une part assez importante de la plateforme. En effet, les « Inédits Salto » ne représenteraient que 1,7 % du catalogue, soit seulement 255 heures de visionnage.

Salto se tourne vers les séries américaines pour séduire les Français

À défaut d’acquérir de nouveaux membres avec les séries françaises, Salto a essayé de proposer du contenu américain pour rendre sa plateforme plus intéressante. Le service de streaming a notamment acheté les droits de diffusion de And just like that, le reboot de Sex and the City qui s’était terminé en 2004.

D’autres séries américaines populaires telles que Stargirl, Pretty Little Liars ou All American sont également à l’affiche, et Salto avait même aussi misé sur d’importants événements tels que l’épisode retrouvailles de Friends à la fin de l’année dernière, ou encore plus récemment sur Harry Potter Retour à Poudlard qui était sorti le même jour que la diffusion sur HBO Max.

Bien que Salto tente par tous les moyens de séduire une nouvelle clientèle, il semble que la plateforme soit en train de prendre l’eau. Pourtant, le prix de la plateforme est relativement faible, à partir de 6,99 euros par mois pour un utilisateur. Cependant, le contenu ne semble visiblement pas à la hauteur des attentes des Français. Au mois de décembre dernier, Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions envisageait sérieusement de quitter le navire. Si cela venait à se concrétiser, France Télévisions pourrait donc tout miser sur le nouveau concurrent de Salto, TF1 Max.