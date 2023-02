Amazon va ajouter une série Spider-Man Noir en live action au catalogue de Prime Video

L’association entre Amazon Prime et Sony est plus fructueuse que jamais. Les deux compagnies ont annoncé la production d’une autre série tirée de l’univers de Spider-Man, « Spider-Man Noir ».

Il y a quelques mois, Amazon annonçait avoir lancé la production de plusieurs séries en live-action, dont « Silk : Spider Society », par exemple. Selon le magazine Variety, Prime Video pourrait bientôt compter à son catalogue une nouvelle série en prises de vues réelles tirée de la franchise de l’Homme-Araignée : « Spider-Man Noir ». Avec plus de 900 personnages à exploiter, le SpiderVerse de Sony est décidément une source d’inspiration sans fin pour les scénaristes.

Comment s’appelle le protagoniste de « Spider-Man Noir » ? Qui l’incarnera ? Y aura-t-il de grands noms au casting ? Impossible pour l’heure de le savoir. Variety ne dévoile encore aucun détail sur les personnages de cette nouvelle série. Tout se jouera au niveau de l’ambiance, puisque le feuilleton se déroulera dans le New York des années 30, dans l’Amérique de la Grande Dépression donc. La photographie jouera donc sur le noir et blanc, et selon les producteurs exécutifs Oren Uziel, Phil Lord, Christopher Miller, et Amy Pascal, le Spider-Man que nous suivrons ne sera pas Peter Parker.

L'année 2023 sera riche en films et séries tournant autour de Spider-Man

Sachant cela, il y a fort à parier que la série en live action ne s’inspirera que de loin du comics paru pour la première fois en 2009. Spider-Man Noir en conservera sans doute les références au roman noir et le contexte politico-historique. Selon Sony et Amazon, le héros sera plus âgé et moins bondissant que le Peter Parker joyeux et naïf auquel nous sommes habitués.

Prime Video a tout intérêt à consolider sa place de leader du streaming sur le sol américain tout nouvellement acquise. À l’heure où les grosses plateformes de streaming cherchent à réduire les coûts en levant le pied sur les créations originales et en licenciant leurs employés par milliers, l’initiative de Prime Video et de Sony est pour le moins audacieuse.