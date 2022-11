Salto : France Télévisions, TF1 et M6 pourraient tuer le concurrent de Netflix d’ici quelques jours

Salto, le Netflix à la Française, pourrait bien vivre ses derniers jours. Face l’échec cuisant de la plateforme, il est probable que France Télévisions, TF1 et M6 décident prochainement de mettre fin au service.

Selon nos confrères du Monde, alors que Salto a récemment fêté son deuxième anniversaire, le concurrent de Netflix à la française pourrait bien compter ses jours. En effet, les différents actionnaires de la plateforme, c’est-à-dire France Télévisions, TF1 et M6, devraient se réunir dès la fin du mois pour décider de l’avenir de la plateforme.

France Télévisions est assez sceptique quant à la survie du service, puisqu’elle avait déjà laissé entendre qu’elle laisserait ses parts à TF1 et M6 si la fusion était entérinée. Malheureusement pour elle, TF1 et M6. Malheureusement, le mariage a récemment été définitivement abandonné, et France Télévisions doit donc toujours s’occuper des affaires de Salto.

Salto pourrait disparaitre d’ici quelques jours

Depuis son lancement, Salto ne réussit pas vraiment à convaincre les clients français, qui sont davantage attirés par la concurrence américaine. Au début de l’année, Salto comptait moins d’un million d’abonnés, ce qui traduisait déjà l’échec cuisant de la plateforme. Le service avait ensuite rejoint le catalogue de Prime Video, mais n’était pas gratuit. Il fallait toujours payer 6,99 euros par mois pour accéder au contenu.

Salto a d’ailleurs été récemment contraint d’augmenter les tarifs, puisqu’il a fait passer son offre de base de 6,99 euros à 7,99 euros pour trois écrans, et l’abonnement annuel a grimpé à 69,99 euros. Pas sûr que cela aide la plateforme à convaincre de nouveaux abonnés, mais elle doit coute que coute rentrer dans ses frais.

Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait expliqué être à la recherche de 45 millions d’euros pour boucler le budget 2023 de son groupe, et il s’agit exactement de la somme que France Télévisions était censée obtenir de Salto en cas de mariage entre TF1 et M6. Le groupe semble toujours vouloir se désolidariser du projet, qui semble actuellement battre de l’aile. Quoi qu’il en soit, nous vous tiendrons évidemment au courant de la décision des actionnaires d’ici les prochains jours.