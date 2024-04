Amazon profite de la période printanière pour faire baisser le tarif d'une trottinette pliable Xiaomi. Lors d'une vente flash, le modèle Electric Scooter 4 de la marque chinoise voit son prix passer sous les 400 euros, ou plus précisément à 399 euros.

C'est à l'occasion d'une offre à durée limitée qu'Amazon France propose à ses clients de s'offrir une trottinette électrique signée Xiaomi. Disponible dans un coloris noir, la Xiaomi Electric Scooter 4 est à 399 euros au lieu de 449 euros, soit 50 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

Pour information, il s'agit de la version française de la trottinette électrique qui est éligible à la livraison gratuite à domicile. Aussi, le produit est fourni avec une clé en T, cinq vis, un pneu supplémentaire, un embout pour pompe, un anti-vol et un adaptateur secteur.

D'un poids à vide de 14,9 kilos, la Xiaomi Electric Scooter 4 est une trottinette capable d'accueillir une personne faisant un poids maximal de 110 kilos. L'engin électrique est équipé d'un écran LED qui permet d'afficher diverses informations. On retrouve aussi une vitesse maximale de 25 km/h, une puissance maximale du moteur à 600 Watts et une autonomie estimée à 35 km grâce à une batterie de 7650 mAh à la suite d'un temps de charge estimé cinq heures. Les équipements de la trottinette sont composés d'un phare avant et arrière ; de réflecteurs frontaux, latéraux et arrières pour une meilleure visibilité ; de deux pneus avant et arrière de 10 pouces ainsi que d'un système de freinage antiblocage E-ABS pour la roue avant et à double-disque sur la roue arrière.