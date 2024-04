Galaxy S24 : le smartphone Samsung avec la Tab A9+ est à prix canon

Superbe offre à saisir chez Boulanger ! Actuellement, le site e-commerce français vous donne la possibilité de vous offrir un pack Samsung composé du smartphone Galaxy S24 et de la tablette Tab A9+ pour moins de 600 euros.

Samsung Galaxy S24 : vidéo complète

Le Galaxy S24 fait l'objet d'un bon plan intéressant sur le site Boulanger. Au cours d'une offre à durée indéterminée, le smartphone Samsung disponible dans sa version 128 Go est vendu à 699 euros au lieu de 899 euros via un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone et grâce au coupon SAM24C donnant droit à 100 euros de réduction.

En plus de cette remise de 200 euros, il faut savoir que le Samsung Galaxy S24 est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 26 mai 2024 (voir conditions) et que la marque offre une tablette Galaxy Tab A9+ pour tout achat du smartphone. Au total, l'ensemble est au prix de revient de 599 euros.

300 euros de réduction sur le Samsung Galaxy S24 (+ tablette Tab A9+ offerte)

Sorti à la fin du mois de janvier 2024, le Galaxy S24 de Samsung est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1. La partie photo/vidéo est composée d'un triple capteur arrière de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter nos articles dédiés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.

Quant à la Samsung Galaxy Tab A9+, c'est une tablette tactile équipée d'un écran TFT LCD de 11 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. L'appareil embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 695, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To, une batterie de 7040 mAh avec la charge rapide, quatre haut-parleurs et le système Android 13. Pour l'APN, on retrouve un capteur arrière de 8 MP avec autofocus et une caméra frontale de 5 MP. La connectivité sans fil se compose de la technologie Bluetooth 5.3 et du Wi-Fi 5.