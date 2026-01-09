Cette fuite confirme que les cartes RTX 60 de Nvidia avancent malgré la crise de la mémoire

C’est la crise sur le marché de la mémoire. Pourtant, Nvidia avancerait déjà sur sa prochaine génération de cartes graphiques. Une fuite évoque même quand elle pourrait sortir.

Depuis plusieurs mois, le prix de la mémoire vive explose. Ce contexte complique le lancement de nombreux produits, y compris pour Nvidia. La marque n’a toujours pas présenté de versions « Super » pour sa gamme RTX 50, pourtant attendues. Mais malgré ce blocage, les signes d’un nouveau cycle de cartes graphiques commencent à apparaître. La relève semble déjà en route.

La série RTX 60 succédera à la génération actuelle lancée en 2025. Parmi les modèles les plus accessibles, on retrouvait la GeForce RTX 5060. Cette carte avait marqué la fin de gamme. Elle offrait de bonnes performances en 1080p. Sa consommation restait maîtrisée, avec seulement 145 W en pointe. Son prix de 319 euros visait les joueurs aux petits budgets. Nvidia y introduisait aussi la mémoire GDDR7, plus rapide, mais connue pour chauffer davantage.

Une fuite évoque une sortie des Nvidia RTX 60 dès la fin 2027

Une nouvelle rumeur vient relancer les spéculations autour de la prochaine série de cartes Nvidia. Elle provient d’un habitué des fuites dans le milieu du hardware, connu sous le nom de kopite7kimi. Sur X, il a répondu simplement « 2027H2 » à un utilisateur qui l’interrogeait sur la possible sortie de la RTX 6090 en 2028. Cela indiquerait que le constructeur prévoit un lancement dès la seconde moitié de 2027.

Cette fenêtre de sortie semble cohérente. Nvidia renouvelle ses architectures tous les deux à trois ans. Le lancement d’une série RTX 60 en 2027 correspondrait donc au cycle habituel. La principale inquiétude reste liée à l’explosion des prix de la mémoire. Ce facteur pourrait encore bousculer les plans, même si cette fuite suggère que les équipes de la société poursuivent leur feuille de route.

Un autre élément rend cette période particulièrement stratégique. Fin 2027 pourrait aussi marquer l’arrivée de GTA 6 sur PC, un jeu très attendu par la communauté. Ce type de lancement crée souvent un pic dans les ventes de composants. La combinaison d’un nouveau GPU haut de gamme et d’un jeu phare pourrait ainsi relancer le marché, malgré les incertitudes actuelles sur les composants.