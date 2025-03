La RTX 5090 pour PC portable est deux fois moins performante que la RTX 5090 de bureau

La RTX 5090 pour PC portable affiche des performances deux fois inférieures à celles de la RTX 5090 de bureau. Mais elle consomme aussi presque quatre fois moins d'énergie.

Les premiers PC portables équipés d'une carte graphique RTX 50 commencent à arriver sur le marché, l'occasion de comparer leurs performances à celles octroyées par les modèles de bureau. Il est évident que les cartes graphiques portables ne peuvent pas atteindre le niveau de puissance que celui délivré par les versions desktop, mais il est toujours intéressant d'avoir une idée de la différence réelle, surtout pour les consommateurs qui pourraient hésiter entre investir dans une tour gaming ou laptop gamer.

NotebookCheck a partagé des mesures de benchmark qui ne laissent pas de place au doute : l'écart est significatif. Sur 3DMark, un Razer Blade 16 2025 (RTX 5090, AMD Ryzen AI 9 HX 370) est 51 % moins performant qu'une configuration avec RTX 5090 de bureau et processeur AMD Ryzen 7 9800X3D. L'Asus Strix Scar 18 2025 (RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX) est encore en-dessous, affichant des performances de 75 % inférieures.

La RTX 5090 portable est bien plus efficace énergétiquement que la RTX 5090 de bureau

Sur Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty, le PC de bureau avec RTX 5090 atteint 257 images par seconde en qualité Élevée et définition 1080p, contre 118 fps (-54 %) pour le Razer Blade 16 2025 et sa RTX 5090 portable. En 4K Ultra, on constate une différence à peu près similaire : 113 fps pour l'appareil de bureau et 51 fps (-55 %) pour l'appareil mobile.

Quand on compare les prix des configurations, ce déficit de puissance des RTX 5090 peut paraître problématique. Mais on sait bien qu'il est très compliqué d'allier compacité et performances, et les constructeurs nous font payer cher ces machines premium. Si l'on prend plutôt le rapport entre consommation énergétique et performances par contre, la RTX 5090 portable se comporte bien. Son TGP est limité à 150 W, presque quatre fois moins que le monstrueux TGP de 575 W de la RTX 5090 de bureau.

De ce point de vue, on peut estimer que Nvidia remplie sa part du contrat. Nous avons une carte graphique intégrée dans un PC portable qui est certes deux fois moins puissante, mais qui consomme aussi quatre fois moins que son pendant de bureau. On peut tout de même reprocher au fabricant d'avoir opté pour le nom commercial de RTX 5090 portable, alors que la carte graphique embarque un GPU GB203 que l'on retrouve dans la RTX 5080 de bureau, ajoutant à la confusion.

