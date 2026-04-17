Le commandant d’Artemis 2 est catégorique, atterrir sur la Lune est faisable et c’est pour bientôt

De retour sur Terre depuis moins d'une semaine, l'équipage d'Artemis 2 est déjà de retour au travail. Reid Wiseman, le commandant de la mission, a livré une conviction forte sur la suite du programme lunaire. Et ses mots donnent envie d'y croire.

face cachee lune
Source : NASA

Le programme Artemis mobilise la NASA depuis plusieurs années pour ramener des astronautes au-delà de l'orbite terrestre. L'objectif est d'établir une présence durable à proximité de la Lune avant d'envisager des missions vers Mars. La route a été semée d'embûches. Des fuites d'hydrogène répétées sur la fusée SLS avaient repoussé le calendrier à plusieurs reprises. Pourtant, l'agence n'a jamais abandonné son calendrier.

Malgré ces obstacles, la mission Artemis 2 a décollé le 1er avril 2026 depuis le Centre spatial Kennedy, devant 400 000 spectateurs. Les quatre astronautes ont pulvérisé le record de distance d'Apollo 13. Ils se sont éloignés à plus de 407 000 kilomètres de la Terre, un chiffre inégalé depuis 1970. Ils ont photographié la face cachée de la Lune comme on ne l'avait jamais vue. La capsule Orion a amerri dans le Pacifique le 10 avril. Moins d'une semaine plus tard, Reid Wiseman, commandant de la mission, prenait déjà la parole lors d'une conférence de presse.

Reid Wiseman affirme qu'atterrir sur la Lune est “absolument faisable” et que ce sera bientôt

Lors de cette conférence organisée le 16 avril, Reid Wiseman a confié que la mission avait changé sa vision d'un alunissage. Ce défi lui semblait bien plus difficile avant d'avoir approché la Lune. “Si on nous avait donné les clés de l'atterrisseur, au moins trois de mes coéquipiers auraient essayé de se poser“, a-t-il déclaré. Il a aussi salué les performances d'Orion. Selon lui, une capsule Artemis 3 pourrait être lancée dès demain et l'équipage serait parfaitement soutenu.

Ces déclarations arrivent à un moment clé. Artemis 3, prévu pour mi-2027, ne comprendra pas encore d'alunissage. Les astronautes s'exerceront aux manœuvres de rendez-vous et d'amarrage avec le futur atterrisseur lunaire. SpaceX et Blue Origin ont tous deux été retenus pour fournir ces engins. Si Artemis 3 se déroule comme prévu, c'est Artemis 4 qui prévoit le premier atterrissage habité sur la Lune, ciblé fin 2028. Ce serait le premier pas humain sur le sol lunaire depuis Apollo 17, en 1972.

Reid Wiseman a conclu sur une note d'encouragement pour les équipes de la NASA. Atterrir sur la Lune est “absolument faisable, et ce sera bientôt“. Après Artemis 2, ces mots sonnent comme une promesse.


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