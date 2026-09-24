Grâce à sa nouvelle techno, voici comment Qualcomm veut rendre vos écouteurs moins dépendants du smartphone

Avec sa plateforme Snapdragon Sound Elite Gen 2, présentée au Snapdragon Summit, Qualcomm prépare des écouteurs capables d’accéder à des services et à des assistants IA. Le fabricant mise sur le Wi-Fi basse consommation et le traitement local pour élargir leurs usages.

Écouter de la musique, répondre à un appel, demander un renseignement à un assistant : les écouteurs occupent déjà une place importante dans notre quotidien. Mais pour accéder aux services en ligne, leurs fabricants s’appuient généralement sur une connexion au téléphone.

Qualcomm veut donner davantage d’autonomie à ces appareils avec son Snapdragon Sound Elite Gen 2. Lors de sa conférence, le groupe a présenté une plateforme destinée aux fabricants, avec l’ambition de transformer les écouteurs en interfaces vocales pour consulter des informations et effectuer des tâches sans manipuler un écran.

Une connexion directe aux services en ligne

La principale nouveauté concerne l’intégration du Bluetooth et du Wi-Fi basse consommation. Grâce à cette connectivité, les fabricants pourront proposer un accès direct à certains contenus et agents IA, sans faire transiter chaque échange par le smartphone.

Qualcomm accompagne cette évolution d’un écosystème baptisé « Snapdragon Sound apps and agents ». Les fournisseurs de services pourront y développer des applications pour les appareils audio et les enrichir après leur commercialisation.

Les usages évoqués comprennent la musique, les résumés de messages, la traduction ou les rappels de rendez-vous. Leur disponibilité dépendra toutefois des services et des fonctions retenus pour chaque produit.

Plus de calcul dans des écouteurs plus petits

Pour intégrer ces possibilités dans un appareil porté plusieurs heures, Qualcomm annonce une plateforme 30 % plus petite, une puissance de calcul et d’IA doublée et une consommation réduite de 40 % par rapport à la génération précédente.

Qualcomm met aussi en avant des améliorations de la reconnaissance vocale dans les environnements bruyants et de la réduction du bruit. L’IA locale doit aider les appareils à adapter leur fonctionnement aux conditions d’écoute.

Des écouteurs qui pourraient aussi percevoir leur environnement

Le groupe explore également des appareils associant audio et vision. L’objectif présenté consiste à fournir du contexte à l’assistant, par exemple pour répondre à une question sur un bâtiment aperçu pendant une promenade.

Cette approche reste une piste de développement. Qualcomm évoque plusieurs collaborations, notamment avec HP et Bose, sans annoncer de calendrier commercial complet.