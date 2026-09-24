Grâce à sa nouvelle techno, voici comment Qualcomm veut rendre vos écouteurs moins dépendants du smartphone

Avec sa plateforme Snapdragon Sound Elite Gen 2, présentée au Snapdragon Summit, Qualcomm prépare des écouteurs capables d’accéder à des services et à des assistants IA. Le fabricant mise sur le Wi-Fi basse consommation et le traitement local pour élargir leurs usages.

qualcomm snapdragon ecouteurs ia

Écouter de la musique, répondre à un appel, demander un renseignement à un assistant : les écouteurs occupent déjà une place importante dans notre quotidien. Mais pour accéder aux services en ligne, leurs fabricants s’appuient généralement sur une connexion au téléphone.

Qualcomm veut donner davantage d’autonomie à ces appareils avec son Snapdragon Sound Elite Gen 2. Lors de sa conférence, le groupe a présenté une plateforme destinée aux fabricants, avec l’ambition de transformer les écouteurs en interfaces vocales pour consulter des informations et effectuer des tâches sans manipuler un écran.

qualcomm snapdragon ecouteurs ia

Une connexion directe aux services en ligne

La principale nouveauté concerne l’intégration du Bluetooth et du Wi-Fi basse consommation. Grâce à cette connectivité, les fabricants pourront proposer un accès direct à certains contenus et agents IA, sans faire transiter chaque échange par le smartphone.

Qualcomm accompagne cette évolution d’un écosystème baptisé « Snapdragon Sound apps and agents ». Les fournisseurs de services pourront y développer des applications pour les appareils audio et les enrichir après leur commercialisation.

Les usages évoqués comprennent la musique, les résumés de messages, la traduction ou les rappels de rendez-vous. Leur disponibilité dépendra toutefois des services et des fonctions retenus pour chaque produit.

qualcomm snapdragon ecouteurs ia

Plus de calcul dans des écouteurs plus petits

Pour intégrer ces possibilités dans un appareil porté plusieurs heures, Qualcomm annonce une plateforme 30 % plus petite, une puissance de calcul et d’IA doublée et une consommation réduite de 40 % par rapport à la génération précédente.

Qualcomm met aussi en avant des améliorations de la reconnaissance vocale dans les environnements bruyants et de la réduction du bruit. L’IA locale doit aider les appareils à adapter leur fonctionnement aux conditions d’écoute.

qualcomm snapdragon ecouteurs ia

Des écouteurs qui pourraient aussi percevoir leur environnement

Le groupe explore également des appareils associant audio et vision. L’objectif présenté consiste à fournir du contexte à l’assistant, par exemple pour répondre à une question sur un bâtiment aperçu pendant une promenade.

Cette approche reste une piste de développement. Qualcomm évoque plusieurs collaborations, notamment avec HP et Bose, sans annoncer de calendrier commercial complet.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Specs de Snap : nos premières impressions en vidéo sur les lunettes de réalité augmentée de Snapchat

Avec ses nouvelles Specs, Snap veut installer un ordinateur dans une paire de lunettes à verres transparents. Nous avons pu les essayer à Hawaï, lors du Qualcomm Snapdragon Summit. À…

Les batteries de 10 000 mAh arrivent en force sur les smartphones Android

En combinant la technologie silicum-carbone à une coque rigide en acier, les constructeurs Android vont pouvoir intégrer des batteries à la capacité massive dans leurs smartphones premium. Depuis quelque temps,…

La Kindle Scribe est à moitié prix : cette liseuse premium est aussi un impressionnant carnet de notes numérique

La Kindle Scribe de 2024 est bien plus qu’une simple liseuse. Grâce à son stylet inclus, c’est aussi l’outil numérique parfait pour prendre des notes. Vous pouvez ainsi écrire dans…

Samsung retire 700 € au nouveau Galaxy Z Flip 8 512 Go : il est à moitié prix

Samsung frappe fort en ce moment avec une réduction généreuse sur le Galaxy Z Flip 8 de 512 Go. Le nouveau pliable haut de gamme voit son prix chuter de…

Google Messages a une option qui va vous faire gagner du temps avec les longs messages audio, comment l’activer

Vos proches ont une fâcheuse tendance à s’éterniser lorsqu’ils vous envoient un message audio ? Vous n’avez pas à endurer leurs hésitations et détours avec Google Messages. L’application dispose en…

La souris gaming Logitech G502 Hero chute à moins de 30 €, c’est le moment de s’équiper à prix cassé !

Vous cherchez une souris gaming pas chère ? Vous êtes au bon endroit ! Amazon propose de nombreuses promotions en ce moment et l’une d’elle concerne la fameuse Logitech G502…

Ce trou noir nous envoie son jet en pleine figure depuis 12 000 ans et personne ne l’avait vu

Dans notre galaxie, un trou noir dévore lentement l’étoile massive dont il partage l’orbite. Ce festin se paie par deux faisceaux de matière lancés à une vitesse folle. L’un d’eux…

Galaxy S27 Ultra : Samsung devrait intégrer cette fonctionnalité bien pensée du Xiaomi 18 Pro

Le nouveau Xiaomi 18 Pro est équipé d’un écran avec filtre de confidentialité prenant en charge l’écran scindé. Samsung devrait s’en inspirer pour améliorer cette fonction du Galaxy S27 Ultra….

Volkswagen ouvre une salle de jeux dans ses voitures, mais garde la porte derrière un péage

Les longues attentes en voiture changent de visage chez Volkswagen. Le constructeur allemand transforme l’écran de bord de plusieurs modèles 2027 en console de salon. Ces parties finiront pourtant par…

L’application Téléphone de Google ferait marche arrière sur ce choix qui agace ses utilisateurs

Depuis sa refonte visuelle, l’application Téléphone de Google oblige à passer par un menu caché pour joindre ses proches. Le code d’une version bêta annonce la fin de cette contrainte….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.