RetroPad pour Windows 11 : le Bloc-notes très léger et sans l’IA Copilot

Si vous rêvez de retrouver le Bloc-notes de Windows “comme à l'époque”, sans superflu, réjouissez-vous : RetroPad est là. Développé par un ancien de chez Microsoft, il revient à l'essentiel.

RetroPad Windows 11

Il fut un temps où le Bloc-notes de Windows était un éditeur de texte dans son plus simple appareil. Pour celles et ceux qui voulaient différentes polices d'écriture, de la couleur ou encore des options de mise en page développées, il y avait WordPad, aujourd'hui disparu. Nous en sommes bien loin aujourd'hui. Le Bloc-notes est devenu une application pleine de fonctionnalités, à commencer par celles qui font appel à l'intelligence artificielle Copilot.

Lire aussi – Le Bloc-notes de Windows 11 devient compatible avec les images

Une évolution vue d'un mauvais œil par de nombreux utilisateurs qui regrettent la simplicité des versions précédentes. D'autant que malgré les promesses de Microsoft qui assurait vouloir s'en débarrasser, l'IA est partie pour rester dans le Bloc-notes. Ce constat qui agace fortement l'ancien ingénieur Dave Plummer. Il connaît bien Windows puisque c'est à lui que l'on doit le Gestionnaire des tâches, rien que ça. Sa dernière création : RetroPad, le Bloc-notes tel qu'il était il y a plusieurs années.

RetroPad est le Bloc-notes de Windows, mais sans toutes les options superflues

Le fichier exécutable (en .exe) de RetroPad pèse 100 fois moins lourd que le Bloc-notes actuel : 2,5 Ko seulement. Pour atteindre une telle légèreté, le programme fait appel à une API déjà présente dans Windows pour gérer l'affichage des menus et différentes fonctions. Pas besoin d'intégrer tout cela dans le code donc. RetroPad fait exactement ce l'on attend de lui, à savoir éditer du texte, sans télémétrie, sans IA et sans options inutiles.

Dans le détail, vous pouvez y ouvrir un fichier et l'enregistrer (avec un avertissement si vous tenter de fermer le programme avant), faire des copier/coller, annuler une action, rechercher un mot et le remplacer par un autre le cas échéant. Côté mise en page, RetroPad propose le retour automatique à la ligne, des polices de caractères et l'insertion de la date actuelle via un appui sur la touche F5. Enfin, vous pouvez imprimer le document depuis le logiciel. Simple et efficace.


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