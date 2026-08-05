Pour réparer les lenteurs de Windows 11, Microsoft fait appel à une aide inattendue

Microsoft multiplie depuis un an les chantiers destinés à accélérer Windows 11. L’éditeur s’attaque désormais à la partie la plus ingrate du travail, celle du diagnostic. Deux nouveaux outils promettent de révéler ce qui bloque réellement à l’intérieur du système.

Un robot qui travaille sur un ordinateur portable
Crédits : 123RF

Le système d’exploitation le plus répandu sur les ordinateurs accumule les critiques sur sa réactivité. Microsoft a engagé début 2026 un vaste chantier pour corriger ces défauts, avec des résultats déjà visibles par endroits. Une mise à jour a déjà accéléré le menu Démarrer et les Paramètres rapides de Windows 11. Le plus difficile reste pourtant de savoir d’où viennent réellement les ralentissements. Un ordinateur ralenti ne livre jamais la cause de son problème.

Un menu contextuel compact doit corriger la lenteur du clic droit sur Windows 11, et d’autres chantiers du même type avancent en parallèle. Microsoft s’attaque désormais à l’étape du diagnostic. L’éditeur vient de publier en préversion deux outils destinés aux développeurs. Tous deux analysent les traces enregistrées en interne par le système, ces journaux qui consignent en détail chaque action du logiciel.

Microsoft laisse un assistant IA fouiller dans les journaux internes de Windows 11

Le premier outil porte le nom d’ETW MCP et repose sur l’intelligence artificielle. Microsoft explique sur son blog consacré aux performances et au diagnostic que ce serveur donne à un assistant comme GitHub Copilot un accès en lecture seule aux traces de Windows 11. Ces fichiers pèsent si lourd que leur exploitation demande aujourd’hui une compétence rare. L’assistant peut aussi comparer deux enregistrements réalisés à des moments différents. Le développeur peut désormais poser ses questions en langage courant. Il apprend en quelques secondes quel processus a monopolisé le processeur ou fait attendre l’utilisateur.

Le calcul reste effectué en local par un moteur maison, et l’assistant se contente d’interpréter des résultats déjà établis. Microsoft limite de cette façon le risque de réponses inventées. Le développeur peut aussi réclamer les preuves de chaque conclusion avancée. Un second outil, baptisé WPA MCP, apportera la même aide dans l’interface graphique d’analyse de Windows 11. La préversion fonctionne sans fenêtre dédiée, donc directement depuis un terminal ou une chaîne de tests automatisés. Aucun gain de vitesse n’est promis aux utilisateurs pour l’instant. Les causes des ralentissements devraient en revanche être identifiées beaucoup plus vite.


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