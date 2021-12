Resident Evil Village est le jeu le plus terminé en 2021, découvrez le top 10

Resident Evil Village est le titre que les joueurs ont le plus terminé en 2021. Le jeu d’horreur de Capcom prouve ainsi sa popularité auprès des gamers. Le site HowLongToBeat établit également un top 10 des jeux les plus terminés cette année.

Resident Evil 8 Village a été l’un des jeux les plus populaires de 2021. Plus encore, c’est celui que les joueurs ont le plus terminé ! C’est le site How Long To Beat qui dévoile la chose dans son classement annuel.

How Long to Beat est un site très pratique qui vous dit en moyenne combien de temps il faut pour terminer tel ou tel jeu. Il tient également des statistiques basées sur ses utilisateurs qui sont intéressantes à étudier en fin d’année et qui ont été repérés par Eurogamer. Bien entendu, il ne s’agit là que d’un échantillon de tous les joueurs, mais il se veut représentatif.

Resident Evil Village, le jeu le plus terminé en 2021

Ainsi, le dernier bébé de Capcom se hisse à la première place des jeux les plus terminés en 2021, puisque 2 600 utilisateurs du site l’ont fini. Plusieurs choses peuvent expliquer ce succès : la popularité de la franchise tout d'abord, une communication intelligente pour vendre le titre au plus grand nombre mais aussi une durée de vie qui ne dépasse pas les 10 heures en ligne droite (toujours selon le site). Un cocktail qui a permis à Capcom de retenir les joueurs jusqu’au générique de fin.

A lire aussi – Test Resident Evil Village : l’horreur jusqu’au bout des ongles… quand y en a !

D’ailleurs, on remarque que la totalité des jeux du top 10 ne sont pas très long. Aucun RPG qui met 40 heures à se boucler ne s’y trouve, ce qui est logique. Voici le classement complet :

1/ Resident Evil Village

2/ Metroid Dread

3/ Ratchet and Clank Rift Apart

4/ It Takes Two

5/ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

6/ 12 minutes

7/ Psychonauts 2

8/ NieR Replicant

9/ The Medium

10/ Little Nightmares 2

A noter que How Long to Beat établit d’autres statistiques intéressantes. Ainsi, C’est Mass Effect Legendary Edition qui est le jeu le mieux noté par les utilisateurs du site cette année. Forza Horizon 5 est lui le titre le plus joué, juste devant Halo Infinite.

Enfin, le jeu le plus court de l’année est A Firm Handshake, un titre absurde qui se termine en 7 minutes top chrono, tandis que le plus long est l’excellent RPG Pathfinder Wrath of the Righteous, qui se boucle en moyenne en… 122 heures.

Source : HowLongToBeat