Les premières images officielles de la nouvelle Twingo électrique vont raviver bien des souvenirs

Renault vient de publier les premières photos officielles de la nouvelle Twingo électrique. La marque confirme un design fidèle au concept présenté en 2023, mêlant modernité et esprit rétro. Compacte, colorée et promise sous la barre des 20 000 €, la petite citadine prépare son grand retour.

Après la R5 et la 4L, Renault poursuit sa série de renaissances avec une autre légende de son histoire : la Twingo. La marque française prépare le retour de sa petite citadine, cette fois dans une version entièrement électrique. Les premières photos officielles viennent d’être publiées, dévoilant des lignes familières qui rappellent la Twingo de 1993, tout en adoptant un style modernisé. Le constructeur confirme également la présentation complète du modèle le 6 novembre 2025.

Les images diffusées montrent une silhouette fidèle au concept présenté fin 2023. On retrouve le capot court et plongeant, les phares ronds au regard de grenouille et le format monovolume typique de la première génération. Les feux en demi-lune et les inserts de couleur carrosserie ajoutent une touche de fraîcheur. La teinte de lancement, baptisée Vert Absolu, rappelle le ton vif des Twingo d’origine. Sous sa carrosserie rétro, la voiture repose sur la plateforme AmpR Small déjà utilisée pour la Renault 5 E-Tech.

La Twingo électrique affiche un style néo rétro plein de caractère

Début 2025, les premières images de l’habitacle avaient déjà révélé un intérieur à la fois simple et moderne. On y retrouve un grand écran tactile central, un affichage numérique de 7 pouces face au conducteur et des sièges arrière coulissants, un clin d’œil aux solutions pratiques de la Twingo originale. Cette ambiance néo-rétro mêle matériaux colorés et touches minimalistes, fidèle à l’esprit du modèle de 1993 tout en intégrant les technologies d’aujourd’hui.

Renault confirme que cette Twingo E-Tech visera un tarif d’entrée sous les 20 000 €, hors bonus écologique. Ce positionnement en fait l’une des citadines électriques les plus accessibles du marché européen. Les plus impatients pourront la réserver dès le 22 octobre via le système Twingo R Pass, offrant un accès anticipé et une livraison prioritaire. Avec son look rétro et son prix contenu, la nouvelle citadine sous sa forme électrique pourrait bien devenir le nouveau symbole de la petite voiture française abordable.