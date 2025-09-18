Bonne nouvelle, la Megane E-Tech va voir son prix chuter, voici comment Renault va s’y prendre

Le patron de Renault a une bonne nouvelle à annoncer aux automobilistes. Après l'arrêt de la commercialisation de la version entrée de gamme, le constructeur fait marche arrière et annonce l'arrivée d'un nouveau modèle plus abordable. Pour ce faire, il va s'inspirer d'un stratégie très prisée chez ses concurrents chinois.

La Mégane E-Tech a longtemps été la voiture électrique la plus populaire de France, parvenant à dépasser les mastodontes de l'industrie comme Tesla. En plus d'une fiche technique plutôt robuste, elle avait pour elle un très attractif par rapport à la concurrence. Un avantage que Renault a bien compris. En 2024, le constructeur annonce l'arrivée d'un nouveau modèle dans la gamme encore moins cher, pour s'adapter à un marché tendant de plus en plus vers l'abordable. Malheureusement pour lui, la concurrence se fait de plus en rude et malgré ses effort, les ventes de la Mégane électrique s'érodent petit à petit.

Pour ne rien arranger, Renault a stoppé la commercialisation de son modèle entrée de gamme, qui affichait 130 chevaux sous le capot et une batterie de 40 kWh, refaisant grimper le prix de la voiture à 39 500 euros (sans aide à l'achat). Parti pour mieux revenir ? Il semblerait, si l'on en croit François Provost, le PDG de la marque. À nos confrères d'Automotive News Europe, celui-ci annonce qu'un nouveau modèle abordable est dans les cartons. Mais cette fois, Renault va changer la formule pour ne pas grignoter ses marges.

Renault va lancer une Mégane E-Tech avec une batterie LFP

En effet, Renault prévoit de lancer une nouvelle Mégane E-Tech équipée cette fois d'une batterie LFP, pour lithium-fer-phosphate. Il s'agit d'une technologie différente des Mégane électriques actuelles, qui reposent quant à elles sur une chimie NMC (nickel-manganèse-cobalt). La différence, dans un premier temps, se trouve du côté du coût de production, beaucoup plus intéressant pour Renault, qui va lui permettre de faire baisser le prix de sa voiture. En revanche, il y aura forcément un revers à la médaille : l'autonomie.

À l'heure actuelle, le pack NMC offre 468 km d'autonomie à la Mégane E-Tech. François Provost ne s'est étendu sur l'autonomie offerte par le futur pack LFP, mais mieux s'attendre à un chiffre moins élevé. Reste à voir si le prix proposé par Renault permettra d'éponger cette perte. Une chose est sûre, le constructeur semble bien décidé à s'engager dans le LFP, puisque sa prochaine Twingo y aura également droit. Le but : rattraper le retard de l'Occident sur cette chimie, adoptée par 75% des voitures électriques vendues en Chine.

Source : Automotive News Europe45