La Renault Twingo revient en version électrique, voici comment la réserver avant tout le monde

La Twingo prépare son grand retour, et Renault n’a pas attendu sa présentation pour susciter l’engouement. Avant même son dévoilement prévu début novembre, les fans peuvent déjà réserver leur place pour l’obtenir en priorité.

Depuis quelques années, Renault multiplie les retours de ses modèles emblématiques dans une version électrique. Après la R5 et la 4L, c’est au tour de la Twingo de reprendre vie sous une forme moderne mais fidèle à son esprit d’origine. Lancée en 1993, cette citadine au regard rond et au format compact a marqué une génération entière d’automobilistes par son côté pratique et attachant.

La nouvelle Twingo E-Tech, dont la présentation officielle aura lieu le 6 novembre, s’annonce comme l’un des modèles électriques les plus abordables du marché. Renault promet un tarif sous la barre des 20 000 €, avant bonus écologique. En attendant de la découvrir entièrement, la marque vient de lancer le « Twingo R Pass », un système de pré-réservation facturé 100 € directement sur le site officiel du fabricant. Il permettra à ses détenteurs de commander la voiture avant tout le monde et de recevoir quelques cadeaux exclusifs, dont une miniature à l’échelle 1/43e et une coque de clé personnalisée.

La nouvelle Twingo électrique combine design rétro, modernité et tarif accessible

Visuellement, cette Twingo électrique reprend les lignes emblématiques du modèle d’origine tout en adoptant un style plus raffiné. On retrouve les phares ronds, la silhouette monovolume et un capot court, mais avec des feux à LED et un format cinq portes plus pratique. L’intérieur suit la même philosophie : simplicité et fonctionnalité, avec un grand écran tactile central de 10,1 pouces, un combiné numérique de 7 pouces et des sièges arrière coulissants. L’ensemble mise sur la modularité et la convivialité, des qualités déjà au cœur de la première génération.

Basée sur la plateforme AmpR Small partagée avec la Renault 5 E-Tech, cette Twingo électrique vise une autonomie adaptée à la ville tout en conservant un gabarit compact. Son design néo-rétro, ses couleurs vives et son prix serré devraient séduire ceux qui recherchent une citadine électrique pratique et attachante. Avec le lancement du R Pass, Renault confirme son ambition de recréer un lien émotionnel avec le public avant même la sortie du modèle. Si le succès se confirme, elle pourrait redevenir un symbole fort de la mobilité urbaine française, trente ans après ses débuts.