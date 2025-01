La Renault Twingo électrique dévoile son intérieur néo-rétro très pratique, découvrez les photos officielles

Renault prépare le grand retour de la Twingo avec une version 100 % électrique. Inspirée du modèle iconique des années 90, elle séduit par son design nostalgique et promet un prix sous la barre des 20 000 euros. Une citadine qui veut séduire les amateurs de style rétro et d’électrique abordable.

Renault joue la carte de la nostalgie en réinterprétant l’un de ses modèles les plus emblématiques : la Twingo. Lancée en 1993, cette petite citadine au look original a marqué les esprits par son design innovant et ses dimensions compactes. Produite jusqu’en 2007, elle a connu un grand succès avec 2,4 millions d’exemplaires vendus. Aujourd’hui, le constructeur historique français la fait revivre sous une version électrique, en hommage au modèle des années 90.

Dévoilée lors du Mondial de l’Auto 2024, la nouvelle Renault Twingo E-Tech conserve l’esprit du modèle original tout en y intégrant des technologies modernes. Son design extérieur reprend les lignes arrondies et les phares caractéristiques de la première génération, tout en adoptant des LED stylisées et un format cinq portes plus pratique. Les poignées des portes arrière sont astucieusement dissimulées dans les montants pour conserver l’apparence d’une trois-portes.

La nouvelle Twingo électrique réinvente son intérieur en s’inspirant du passé

Contrairement à son extérieur très fidèle à l’original, l’intérieur de la Twingo E-Tech adopte une approche résolument moderne. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central de 10,1 pouces, accompagné d’un écran de 7 pouces devant le conducteur. Si l’esprit minimaliste des années 90 n’a pas été repris, Renault mise sur le confort et la praticité. Parmi les nouveautés, les sièges arrière coulissants permettent d’augmenter l’espace pour les jambes ou le volume du coffre, selon les besoins.

Avec son prix prévu sous les 20 000 euros, la Twingo E-Tech se positionne comme une alternative abordable dans le marché des citadines électriques. Elle se situe sous la Renault 5 E-Tech dans la gamme, tout en offrant un style unique qui la distingue de ses concurrentes comme la Dacia Spring ou la Leapmotor T03. De plus, un toit panoramique fixe, visible sur les photos officielles, apporte une touche lumineuse et agréable à l’habitacle. Prévue pour 2026, cette Twingo électrique a dans le viseur les amateurs de nostalgie, mais aussi ceux qui recherchent une voiture électrique pratique et au design original.