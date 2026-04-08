Trop, c’est trop : YouTube diffuse maintenant des pubs de 90 secondes

YouTube affiche des publicités dont la durée peut excéder 90 secondes sur téléviseur. Une manière de pousser les utilisateurs à payer un abonnement Premium.

YouTube Android TV
Crédits : 123RF

Vous pensiez que YouTube avait déjà la main lourde sur la diffusion de publicité ? La situation risque encore d'empirer. Sur Reddit, un utilisateur a publié une photo de l'application sur téléviseur, affichant plus de 90 secondes de pubs, qu'il n'est pas possible de sauter. “Je regarde à la télé, et c'était dans une vidéo de 40 minutes. C'est un blasphème !”, commente-t-il, frustré par la profusion de réclames.

“YouTube est vraiment abusif avec ses pubs. Il y a des moments où je ne peux même pas regarder une vidéo une minute sans qu'une pub ne se lance. Et ce, après en avoir déjà vu deux avant même que la vidéo ne commence !”, répond un autre Redditor. Certains estiment qu'il est même devenu plus intéressant de retourner voir la télévision traditionnelle en linéaire, qu'ils avaient justement quittée à cause des publicités.

YouTube augmente encore la durée des pubs sur TV

Le problème est connu, YouTube affiche énormément de publicités sur TV. La plateforme estime sans doute, et à raison, que les utilisateurs sont plus enclins à accepter une telle quantité de spots publicitaires confortablement installés sur leur canapé, avec la possibilité de vérifier ses notifications sur son mobile pendant leur durée. Sur mobile et PC, les pubs sont moins présentes, car on aurait plus tendance à quitter la vidéo. YouTube profite aussi du fait qu'installer un bloqueur de pub sur les systèmes TV est bien plus difficile que sur mobile ou PC.

youtube pub
Crédit : Ok_Neat1652 / Reddit

En augmentant encore la durée des pubs, Youtube espère sûrement faire craquer les utilisateurs et les inciter à souscrire un abonnement à ses formules Premium. YouTube Premium coûte 12,99 euros par mois et Google préfère clairement recevoir une telle somme chaque mois que de générer de maigres revenus publicitaires. YouTube Lite est une alternative, coûtant 7,99 euros mensuels et supprimant la publicité de la plupart des vidéos (sauf vidéos musicales). YouTube Lite est aussi devenu plus intéressant depuis l'intégration de la lecture en arrière-plan et le téléchargement de vidéos pour un visionnage hors ligne.


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