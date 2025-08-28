YouTube Premium affiche encore des pubs aux abonnés, ça commence à faire beaucoup

Des abonnés à YouTube Premium se plaignent une nouvelle fois de voir des publicités dans leurs vidéos. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce genre de problèmes arrive. Pour l'instant, Google n'a toujours pas fourni d'explications officielles.

Pour justifier les 12,99 € par mois demandés, YouTube Premium propose de nombreuses fonctionnalités exclusives à ses utilisateurs. On pense notamment à la possibilité de télécharger des vidéos pour les regarder hors-ligne, à la lecture en arrière-plan sur un écran verrouillé ou encore à l'accès complet au catalogue de YouTube Music. Mais on ne va pas se mentir, l'argument de vente numéro 1 de cette formule, c'est bien l'absence de publicités dans les vidéos.

Là où le bât blesse, c'est que cette promesse n'a jamais été tenue par Google. Déjà en 2023, de nombreux abonnés ont constaté avec étonnement l'apparition de pubs en fin de vidéos. Finalement, il aura fallu attendre quasiment un an pour enfin voir une explication de la part du géant américain : “Bien que YouTube Premium offre une expérience sans publicité pour la plupart des contenus, des publicités promotionnelles peuvent parfois apparaître pour des partenariats spécifiques ou des offres à durée limitée. Ces promotions souvent ciblées en fonction de divers facteurs, notamment votre emplacement, votre historique de visionnage et les paramètres de votre compte”. Sans surprise, il n'en fallait pas moins à certains utilisateurs pour crier à la publicité mensongère. En soi, Google n'affiche à aucun moment cette subtilité sur la page d'abonnement à YouTube Premium.

Encore des pubs sur YouTube Premium, la faute à un bug ?

La réputation du service, déjà entachée par cette affaire, ne risque pas de s'embellir. Comme le rapportent nos confrères d'Android Police, des utilisateurs de YouTube Premium se sont encore plaints récemment de voir des publicités. Les témoignages se sont multipliés depuis un mois sur Reddit. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas des fameuses opérations promotionnelles évoquées par Google plus haut. Non, les abonnés lésés doivent bien se coltiner des pubs en début ou au milieu de leur contenu.

Ce 25 août 2025, l'assistance de Google a enfin reconnu l'existence du problème, ajoutant au passage que “ses équipes cherchent actuellement à le résoudre”. On aura finalement dû attendre ce jeudi pour avoir le droit à un correctif. Une bonne chose en soi… Même si on aurait aimé avoir une explication. A l'heure où nous écrivons ces lignes, on ne connaît toujours pas l'origine du problème. Néanmoins, un utilisateur semble être sur une bonne piste. Comme il le raconte sur Reddit, il a découvert que son abonnement Premium avait subitement basculé en Premium Lite, une formule moins chère qui affiche des publicités. Il faudra attendre une éventuelle prise de parole de Google pour en savoir plus.