Red Dead Redemption arrive enfin sur PC, 14 ans après sa sortie ! Vérifiez si votre PC peut le faire tourner

C'est probablement le miracle du jour, et on le doit à Rockstar Games ! Les papas de GTA viennent de confirmer l'arrivée de Red Dead Redemption sur PC. Il était temps, plus de 14 ans après le lancement du jeu sur Xbox 360 et PS3. Dans cet article, nous allons également détailler la configuration nécessaire pour profiter du titre dans les meilleures conditions.

Comme vous le savez peut-être, Red Dead Redemption premier du nom fait partie des rares titres de l'écurie Rockstar à ne pas avoir eu le droit à un portage PC. Ce fut le cas pour Max Payne 3, pour la quasi-totalité des jeux GTA, pour L.A Noire et pour Red Dead Redemption 2, mais au grand dam des Pcistes, les premières aventures de John Marston sont restées exclusives aux consoles.

Mais bonne nouvelle, ce ne sera bientôt plus le cas ! En effet, Rockstar Games vient de confirmer l'arrivée de Red Dead Redemption sur PC sur son site officiel ! “Pour la première fois dans son héritage, le voyage bien aimé de John Marston peut être vécu sur PC avec de nouveaux détails époustouflants, avec Red Dead Redemption et son emblématique histoire d'horreur zombie, Undead Nightmare”, sur PC dès le 29 octobre”, annonce le studio.

Red Dead Redemption débarque sur PC en 4K

Les fans ont donc rendez-vous le 29 octobre 2024 pour découvrir le premier épisode de cette licence culte sur PC. Pour réaliser ce portage, Rockstar s'est associé à Double Eleven, studio anglais composé d'anciens de Rockstar qui a notamment travaillé sur Fallout 76, Minecraft Dungeons ou encore l'édition console de Rust.

Comme on peut s'y attendre, cette version profitera de nombreuses améliorations, à commencer par une définition native en 4K jusqu'à 144 Hz sur les écrans compatibles, la prise en charge des dalles ultra-larges en 21:9 et 32:9, une compatibilité HDR 10.

S'il sera évidemment possible de jouer à la manette, le jeu proposera également des contrôles au clavier-souris. En outre, le titre sera compatible avec les dernières technologies de super échantillonnage de Nvidia et d'AMD, à savoir le DLSS 3.7 et le FSR 3.0. Le Nvidia DLSS Frame Generation est également de la partie.

Comme lors de son lancement sur Switch en août 2023, le jeu est fourni avec sa célèbre extension Undead Nightmare. Concernant le prix du titre, Rockstar ne l'a pas encore dévoilé. Mais on peut malheureusement s'attendre à un tarif élevé. Pour rappel, le portage Switch était vendu à 50 €, sans intégrer la moindre amélioration…

Les configurations PC de Red Dead Redemption

En attendant d'en savoir plus sur les tarifs, le journaliste Tom Henderson vient de partager sur Insider Gaming les configurations recommandées du titre sur PC. Les voici en détail.

Configuration minimum :

OS : Windows 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i5-4670 / AMD FX-9590

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360

DirectX : version 12

Stockage : 12 Go disponible

Carte son : Direct X compatible

Configuration recommandée :

OS : Windows 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500X

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : Nvidia GTX 2070 / AMD RX 5700 XT

DirectX : version 12

Stockage : 12 Go disponible

Carte son : Direct X compatible

SSD recommandé

Comme vous pouvez le constater, il ne faudra pas nécessairement avoir une bécane de l'enfer pour profiter ce portage dans les meilleures conditions.