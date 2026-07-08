Recharge éclair et autonomie boostée, l’un des derniers remparts des batteries solides vient de sauter

Les batteries solides promettent depuis des années des voitures électriques plus endurantes et plus rapides à recharger. Un défaut tenace freinait pourtant leur arrivée sur nos routes. Des chercheurs viennent d'en identifier la cause et proposent déjà une solution.

batterie solide
Source : Factorial Energy

La voiture électrique attend depuis longtemps une rupture majeure du côté de ses batteries. Les modèles actuels reposent sur un électrolyte liquide, plus lourd, plus lent à recharger et parfois sensible aux départs de feu. La version solide rebat les cartes, avec une meilleure autonomie et une recharge bien plus rapide. Pourtant, cette technologie qui doit doubler l'autonomie des voitures électriques n'est toujours pas disponible dans nos véhicules. Un obstacle technique la retient encore loin des lignes de production.

Cet obstacle porte un nom, les dendrites. Ces minuscules pointes de lithium métallique poussent à l'intérieur de la batterie solide et finissent par la court-circuiter. Le phénomène abîme la cellule et rend la technologie difficile à industrialiser, alors même que la Chine se dit prête à produire des batteries solides en masse. Comprendre pourquoi ces excroissances se forment restait un mystère depuis des années. Une équipe de scientifiques vient d'apporter une réponse claire.

Les batteries solides butaient sur un mal caché que des chercheurs viennent d'élucider

Des chercheurs du MIT et de l'Université technique de Munich ont percé l'origine du mal qui ronge les batteries solides. Selon l'étude publiée dans Nature Nanotechnology, l'électrolyte solide est fait d'innombrables grains microscopiques, séparés par des frontières appelées joints. Ces zones portent un déséquilibre électrique caché qui bloque le passage des ions lithium. Les électrons s'y accumulent alors et déclenchent la formation des dendrites. En ajustant la fabrication du matériau, l'équipe a fait circuler le courant plus de 300 % mieux qu'un échantillon de référence.

Ce gain se traduit par une charge et une décharge plus rapides, avec une durée de vie allongée pour la cellule. Le résultat provient toutefois d'un essai de laboratoire, encore loin d'une production en série. D'autres verrous demeurent, notamment le coût élevé et la fabrication à grande échelle sans défaut. Les industriels développent leurs propres méthodes pour éliminer ces excroissances avant d'équiper de vraies voitures. Cette découverte leur offre au moins une piste vraiment précieuse pour y parvenir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Pixel : la mise à jour de juillet est là et elle s’attaque à 5 bugs majeurs

La mise à jour Pixel de juillet est arrivée : si elle n’apporte pas de nouveautés majeures comme celle du mois dernier, elle corrige cinq bugs critiques. Au programme : amélioration de…

Discord supprime par erreur plus de 8000 comptes à cause de son IA de modération catastrophique

Se faire bannir de Discord parce que l’on a partagé la capture d’écran d’un tableur Excel, voilà ce qui est arrivé à de très nombreux utilisateurs de la plateforme ces…

Et si on s’était trompés depuis toujours sur les vraies dimensions de la Voie lactée ?

Depuis plus d’un siècle, les astronomes pensaient connaître la taille de la Voie lactée. Une nouvelle façon de la mesurer vient bousculer cette certitude. Notre galaxie pourrait s’étendre bien plus…

iOS 27 : cette nouveauté rend Siri plus utile que Gemini sur ce point, à quand sur Android ?

La dernière version bêta d’iOS 27 permet à Siri d’accéder aux données des applications tierces, ce dont Gemini est encore incapable à l’heure actuelle. Gemini, l’assistant vocal boosté à l’IA…

Les prix des Google Pixel 11 sont connus, il va falloir payer plus cher

Combien vont coûter les Google Pixel 11 ? Leurs prix en Europe dans toutes les configurations et tous les modèles ont fuité. Comme on pouvait l’anticiper, les nouvelles ne sont…

Google va aider les utilisateurs à remplacer Edge par Chrome comme navigateur par défaut sur Windows

Google veut simplifier la configuration de Chrome comme navigateur par défaut sur Windows, qui incite plutôt les utilisateurs à passer par Microsoft Edge. Sur un PC Windows, le navigateur web…

Chez Boulanger, les soldes d’été réservent encore de belles surprises : voici les offres à saisir

Les soldes d’été continuent de faire baisser les prix chez Boulanger, et le rayon tech n’est pas épargné. Smartphones, PC portables, audio, objets connectés… de nombreuses références populaires profitent de…

Cette nouvelle voiturette électrique veut ringardiser la Citroën Ami

Elle s’appelle Alumi. Elle est petite et électrique. Elle est développée par une marque chinoise encore inconnue en France. Et elle se décline en deux versions, avec ou sans permis…

Fini les pubs sur iPhone, Mac et iPad : ces 2 outils méconnus de Safari nettoient vos pages en un clin d’œil

Y a-t-il plus agaçant, lorsqu’on consulte une page web, que des publicités ou des contenus sensationnalistes qui viennent polluer votre champ de vision et vous déconcentrer ? La question est évidemment…

Manette sans fil Nintendo Switch : le modèle officiel Turtle Beach Rematch Donkey Kong est soldé à moins de 27 €, vite !

Vous avez un petit budget mais vous voulez vous équiper d’une manette sans fil de qualité pour votre Switch 1 ou 2 ? Bonne nouvelle ! La Fnac propose la…