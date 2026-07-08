Et si on s’était trompés depuis toujours sur les vraies dimensions de la Voie lactée ?

Depuis plus d'un siècle, les astronomes pensaient connaître la taille de la Voie lactée. Une nouvelle façon de la mesurer vient bousculer cette certitude. Notre galaxie pourrait s'étendre bien plus loin que tous les modèles ne l'annonçaient.

Voie lactée NASA JPL-Caltech
Crédits : NASA/JPL-Caltech

Notre galaxie garde encore de nombreux mystères sur sa forme et son étendue réelles. Mesurer sa taille depuis l'intérieur reste périlleux, car le Soleil se trouve lui-même noyé dans le disque. La poussière masque les régions lointaines et fausse les distances. Récemment, la Voie lactée a même été traversée par l'une des plus grandes collisions jamais observées, preuve que sa structure reste bien plus mouvante qu'on ne l'imaginait. Chaque nouvelle mesure oblige les chercheurs à revoir leurs cartes.

C'est justement la distance des bras spiraux de la Voie lactée que des scientifiques viennent de réévaluer. Ces bras dessinent la structure caractéristique de notre galaxie, découverte il y a plus de 175 ans. Mesurer leur éloignement exact reste pourtant très difficile depuis notre position. Les astronomes ont donc imaginé une technique inédite, dans la lignée de nos observations sur la rivalité entre le Grand Nuage de Magellan et son cadet. Leur approche repose sur un phénomène rare et brutal.

taille voie lactee
Source : NASA/CXC/SAO/M.Weiss

La Voie lactée s'étendrait 10 % plus loin que prévu sur deux de ses bras

Pour percer ce secret, les chercheurs ont exploité les sursauts gamma, de gigantesques explosions cosmiques parmi les plus violentes de l'univers. Selon l'étude publiée dans Astronomy & Astrophysics, leur lumière traverse les bras de la Voie lactée et se réfléchit sur la poussière avant de nous parvenir. En mesurant ce reflet capté par les observatoires Chandra et XMM-Newton, l'équipe a calculé la distance de trois bras. Deux d'entre eux se situeraient environ 10 % plus loin qu'estimé. Le plus lointain atteindrait près de 3 500 années-lumière d'épaisseur.

Cette réévaluation pourrait modifier notre vision de la masse et de la rotation de la Voie lactée. Si les bras s'étendent plus loin que prévu, elle serait plus imposante que ne le disaient les modèles. La méthode reste toutefois rare, car seule une poignée de sursauts exploitables apparaissent en vingt-cinq ans. Les scientifiques espèrent multiplier ces observations pour affiner la carte de notre galaxie. Chaque explosion lointaine éclaire ce qui nous entoure de trop près pour être vu.


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