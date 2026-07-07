Cette nouvelle voiturette électrique veut ringardiser la Citroën Ami

Elle s’appelle Alumi. Elle est petite et électrique. Elle est développée par une marque chinoise encore inconnue en France. Et elle se décline en deux versions, avec ou sans permis de conduire. Son point faible ? Être vendue plus cher que la Citroën Ami et la Topolino de Fiat, ses deux principales concurrentes. Mais elle a de beaux arguments pour le justifier. Présentations.

linktour alumi officiel

Suite au COVID et aux différentes dispositions gouvernementales pour la transition vers la voiture électrique, la mobilité urbaine « électrique » a connu plusieurs années de fortes croissances. Cela a commencé avec les trottinettes et les vélos électriques, lesquels sont arrivés à maturité en 2025. Et cela a continué avec les voitures sans permis, portées par les aides de l’État (qui reviennent dès cet été après une pause d’un an).

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En France, la Citroën Ami, lancée en 2020, en est le porte-étendard. Vendue à moins de 9000 euros, cette voiturette se faufile partout et est parfaite pour les petits trajets. Elle a créé une tendance dans laquelle se sont engouffrés des concurrents tels que Fiat, avec la Topolino, Leapmotor, avec la T03, ou encore Ligier et Aixam, deux marques historiques des voitures sans permis. Il y aura désormais un autre concurrent : Linktour.

linktour alumi officiel

Voici la Linktour Alumi, la nouvelle concurrente de la Citroën Ami

Linktour est une marque chinoise qui appartient à un très grand groupe industriel chinois. Pour se lancer en France, elle a décidé de s’associer avec la société tricolore Modelabs. La répartition des tâches entre les deux partenaires est simple : Linktour produit les voitures, Modelabs / Linktour France va les commercialiser et assurer le service après-vente. La première voiture à bénéficier de ce partenariat s’appelle l’Alumi, une référence à son châssis, entièrement fabriqué en aluminium.

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L’Alumi se décline en deux modèles, la standard (norme L6e) et la “Elite” (norme L7e), la première étant sans permis (bride à 45 km/heures) et la seconde nécessitant le permis B1 (le moteur pouvant monter à 90 km/heures). Et pour chaque modèle, il existe plusieurs finitions avec des options différentes dans chaque cas. Comme la T03 ou l’Easy d’Aixam, les deux Alumi optent pour un design moderne très futuriste, à l’inverse de l’Ami, très fonctionnel, et de la Topolino, avec son charme « rétro ». À l'intérieur, l'accueil conducteur est bon, avec une sellerie confortable et un volant pratique.

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Cette nouvelle voiturette électrique est positionnée premium

Contrairement aux idées reçues, l’Alumi est peut-être un produit d’origine chinoise, mais ce n’est pas un produit low cost. Son prix public conseillé démarre à 10690 euros. Soit un montant plus élevé que les principales concurrentes. Cependant, Modelabs a des arguments pour démontrer que ce positionnement n’est pas anodin. Nous retrouvons tout d’abord le châssis en aluminium signalé précédemment. En outre, la batterie est une partie structurelle de la voiture, lui permettant de baisser son centre de gravité et offrant un meilleur maintien sur la route.

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Le coffre est vraiment fonctionnel

L’Alumi multiplie les initiatives pour améliorer le confort, la sécurité et l’interactivité de la voiture. Nous retrouvons une belle autonomie de 120 km pour la L6e et 180 km pour la L7e. Le coffre atteint un volume de 320 litres. Pour la sécurité, Linktour ajoute les airbags à l’avant et l’ABS. Sur certaines versions vous retrouvez un toit panoramique, la direction assistée, un écran tactile de 10,2 pouces, la connexion CarPlay et Android Auto, la caméra de recul, ainsi qu’une application pour smartphone pour piloter certaines fonctions à distance.

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La voiture est disponible dès à présent en France. Elle est commercialisée sur le site de Linktour, mais aussi dans certaines boutiques, comme La Fnac. Et d’autres partenaires viendront graduellement compléter ce réseau. L’Alumi est garantie 3 ans (kilométrage illimité) et même 5 ans pour le bloc moteur. Et si vous avez un problème avec, Modelabs a prévu un service de dépannage à domicile. Voici donc des arguments séduisants. Reste à savoir si les conducteurs (et conductrices) vont être charmés.

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