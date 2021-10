Realme veut surpasser Xiaomi avec la recharge rapide 125W en 2022

Les fabricants de smartphones chinois se font actuellement la guerre dans le domaine de la recharge rapide, et c’est actuellement Xiaomi qui domine le marché. Néanmoins, Realme pourrait bien dépasser Xiaomi dès l’année prochaine.

Oppo a présenté sa technologie de charge rapide de 125 watts en juillet 2020, révélant qu'un téléphone doté d'une batterie de 4 000 mAh pouvait être rechargé entièrement en moins de 20 minutes. Il suffirait également de 5 minutes de recharge pour atteindre les 41 % de batterie. Néanmoins, le fabricant chinois avait reconnu qu’une telle puissance pouvait abîmer la batterie, et n’avait donc finalement pas introduit la technologie sur ses smartphones en 2021.

C’est désormais au tour de Realme de tenter sa chance avec cette technologie 125 W. Aucours d’une interview accordée à GSMArena, le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a révélé que la société prévoit de lancer un “flagship ultra-premium” dans le cadre de la série GT, et que la société prévoyait également de commercialiser la charge rapide UltraDart 125 W dès l'année prochaine.

Realme veut de la recharge rapide 125 W en 2022

La technologie de charge de Realme, UltraDart, s’annonce vraiment très rapide, puisqu’elle promet de remplir une batterie de 4 000 mAh de 0 à 33 % en seulement 3 minutes. La technologie UltraDart est également compatible avec d'autres protocoles de charge tels que le 125W PPS, le 65W PD, et le 36W QC.

Pour atteindre une telle vitesse, Xiaomi rechargerait la batterie sur trois côtés différents. La charge à trois voies permet d’abaisser la tension pour maximiser la puissance de charge et réduire efficacement la dissipation de chaleur. Selon la société, la solution de charge et l'ensemble du processus de charge ont été optimisés pour le refroidissement, on ne devrait donc pas avoir affaire à une chauffe trop importante du téléphone.

Pour l’instant, c’est bien Xiaomi qui domine le secteur de la recharge rapide avec son Mi 11T Pro qui peut atteindre 120 W. Cette puissance lui permet de recharger sa batterie de 5000 mAh en seulement 17 minutes. On s’attend donc à ce que l’UltraDart de Realme soit légèrement plus rapide. Xiaomi a vraisemblablement déjà de quoi conserver sa place de leader, puisqu’il avait présenté en mai dernier la recharge rapide 200 W, qui permet de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 8 minutes. Cependant, on ne sait pas si le premier smartphone à l’utiliser arrivera ou non l’année prochaine.