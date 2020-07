Oppo présente Flash Charge, sa technologie de recharge révolutionnaire de 125 watts

Oppo a levé le voile sur sa Flash Charge. Il s’agit d’une technologie qui permet de recharger un mobile avec une puissance de 125 watts. Dans les faits, cela signifie qu’une batterie de 4000 mAh peut passer de 0 à 100% en 20 minutes top chrono.

C’était une innovation attendue et elle est maintenant officielle. C’est Oppo qui a dégainé en présentant sa technologie Flash Charge, basée sur sa recharge VOOC. Le constructeur présente quatre produits permettant de gagner du temps lors de la charge de son smartphone. Le chargeur de 125 watts, le plus intéressant, permet de recharger une batterie de 4000 mAh (soit une capacité moyenne) en moins de 20 minutes. Il est même capable de faire du 0% à 41% en 5 minutes ! Du jamais vu sur le marché.

Oppo précise qu’il pourrait aller encore plus rapidement, mais que la puissance est diminuée au-delà de 50% de batterie pour éviter de la détériorer sur le long terme. Cette limitation peut toutefois être désactivée, précise Oppo, pour atteindre 100% en 13 minutes seulement. Pour éviter tout incident malheureux, comme des incendies, le constructeur indique tout de même que des capteurs de températures sont inclus dans le produit pour qu’il ne dépasse jamais les 40 degrés. Nous voilà rassurés.

Une recharge sans fil surpuissante mais pas encore disponible

La firme chinoise a également présenté d’autres produits, comme le AirVOOC. Il s’agit là d’un chargeur sans fil compatible avec la norme Qi. Là encore, la puissance est de mise, puisqu’il est théoriquement capable de charger une batterie de 4000 mAh en 30 minutes. Le mini-chargeur Super VOOC est lui doté d’une puissance de 50 watts et est le plus fin du monde, avec juste un peu plus de 1 cm d’épaisseur. Là encore, la puissance promise par Oppo est prometteuse et promet une recharge très rapide.

Oppo promet donc beaucoup de choses pour l’avenir avec cette technologie. Il ne reste maintenant plus que découvrir les produits compatibles qui seront annoncés sans doute dans les prochains mois. A noter que ce n’est pas le seul constructeur à plancher sur la recharge rapide de 100 Watts ou plus, puisque d’autres sociétés, comme Xiaomi ou Realme, travaillent également sur le sujet pour améliorer ce point dans le futur.