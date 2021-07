Realme s’apprête à lancer MagDart, une alternative au chargeur MagSafe des iPhone 12

Realme travaillerait actuellement sur sa propre version du chargeur MagSafe d'Apple. Répondant au nom de DagMart, les premiers détails sur cet appareil ont été révélés dans plusieurs documents de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Souvenez-vous, fin 2020, Apple a présenté le chargeur MagSafe, une technologie de recharge sans fil magnétique inspirée du chargeur des anciens MacBook et de l'Apple Watch. Sa principale particularité est d'améliorer et faciliter la recharge par induction, en alignant parfaitement l'iPhone 12 avec le support de recharge grâce à des aimants.

Depuis le lancement du MagSafe, Apple a lancé de nombreux accessoires compatibles, à l'image de cette batterie externe récemment dévoilée par la marque à la pomme. Et comme vous vous en doutez, cette technologie fait des envieux et certains constructeurs planchent d'ores et déjà sur leur propre version du chargeur sans fil MagSafe. C'est notamment le cas de Realme.

Realme planche sur sa propre version du MagSafe d'Apple

En effet, Realme vient de déposer auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle la marque MagDart. La description du produit en question mentionne bel et bien la présence d'aimants pour la recharge sans fil. En d'autres termes, nous avons bien devant nous la réponse de Realme au MagSafe d'Apple.

De plus et toujours selon la description, le produit rentre dans la neuvième catégorie des biens et services, qui comprend notamment des batteries pour smartphones, pour tablettes, pour ordinateurs portables, et surtout des technologies de recharge sans fil pour smartphones. Notez que la marque MagDart a été déposée par Realme ce 14 juillet 2021, l'opération est donc très récente et pour l'instant, le dépôt de la marque est toujours en examen et en attente d'une approbation.

Malheureusement, ce sont les seules informations que révèlent ces documents de l'organisme européen pour la protection intellectuelle. De son côté, Realme n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant cette technologie, qui devrait reprendre trait pour trait le fonctionnement du MagSafe d'Apple.

Pour rappel, Realme vient tout juste de dévoiler le Realme GT Master Edition, un smartphone équipé d'un Snapdragon 870, d'une batterie de 4500 mAh et d'un écran AMOLED 6,55″ en FHD+. L'ensemble photo serait développé par Kodak, les deux entreprises ayant récemment confirmé un nouveau partenariat.

Source : GSM Arena