Realme associé avec Kodak pour améliorer l’appareil photo de ses smartphones ?

D'après plusieurs informateurs, Realme s'apprêterait à marcher dans les pas de Huawei en bénéficiant des services d'un spécialiste de l'optique. En effet, le constructeur discuterait actuellement avec Kodak pour concevoir les capteurs photo du Realme GT Master Edition, le prochain photophone de la marque.

Comme vous le savez, Huawei travaille depuis 2016 avec Leica, spécialiste de l'optique à la renommée mondiale, pour concevoir les capteurs photo de ses smartphones. Un partenariat qui s'est avéré extrêmement fructueux et qui a permis à Huawei de devenir une référence en la matière. Les appareils de la firme de Shenzhen sont régulièrement sacrés par de nombreux sites spécialisés comme DxOMark, qui a d'ailleurs attribué le titre de meilleur photophone du marché au Huawei Mate 40 Pro+ en décembre 2020.

Évidemment, ce genre de partenariat fait des envieux et certains constructeurs cherchent également à s'arroger les services d'un spécialiste de l'optique comme Leica. Or, selon le leaker réputé Digital Chat Station, Realme serait en contact avec Kodak. La célèbre entreprise américaine pourrait donc apporter son expertise pour concevoir les capteurs photo du prochain photophone de la marque, un certain Realme GT Master Edition.

Realme compte sur Kodak pour améliorer ses capteurs photo

Selon l'insider, Kodak aurait même accepté l'offre présentée par Realme et le partenariat entre les deux compagnies serait révélé dans peu de temps. Précisons par ailleurs que Xu Qi Chase, chef du marketing de Realme a récemment publié une photo sur Weibo prise avec “un appareil pas encore disponible”. Tout laisse à penser qu'il s'agit de ce Realme GT Master Edition.

Pour rappel, Kodak a déposé le bilan en 2012. La marque n'est pas morte pour autant, préférant recentrer ses activités sur les logiciels de retouche photo et le développement de solutions d'impression pour les professionnels. En 2015, l'entreprise américaine a même tenté de se faire une place sur le marché des smartphones avec son premier appareil : le Kodak IM5.

Bien entendu, le principal et seul attrait de l'appareil était sa partie photo, composée d'un unique capteur de 13 mégapixels équipé de la stabilisation d'images optique. En 2018, Kodak avait ressuscité la célèbre caméra Super 8 dans une version modernisée, vendue d'ailleurs au prix plutôt salé de 2000 €.

Source : GSM Arena