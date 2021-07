OnePlus 9/ 9 Pro : le PDG réagit aux accusations de tricherie dans les benchmarks

Pete Lau, le PDG de OnePlus, a publié sur son compte Twitter un message. Il invite sa communauté à lire un post sur le forum de sa marque. Cette dernière y explique pourquoi les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ne fonctionnent pas normalement avec les benchmarks techniques. Est-on à la veille d’un nouveau scandale ? Non. Voici pourquoi.

En début d’année, nous avons publié les tests des deux derniers smartphones haut de gamme de OnePlus : le OnePlus 9 et le Oneplus 9 Pro. Deux testeurs différents ont réalisé ces tests. Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre chaine YouTube (et en fin de cet article) notre séance de question-réponse en live. Parmi les points communs relevés entre les deux smartphones, nous retrouvons la puissance de la plate-forme.

Au cœur de cette expérience, nous retrouvons le Snapdragon 888, associé à OxygenOS et à 8 ou 12 Go de RAM. Les deux smartphones réalisent de beaux scores sur certains benchmarks. Mais, sur d’autres, les performances ne sont pas si ébouriffantes. Certains testeurs ont en fait découvert que le système d’exploitation activait certains profils qui modifiaient le comportement du smartphone.

Le PDG de OnePlus communique sur les suspicions de triche

Et cela n’a évidemment pas plu à tout le monde. Tant et si bien que OnePlus a dû publier un post sur son forum pour expliquer ses choix. Et afin que le plus grand nombre soit au courant, Pete Lau a même pris la parole sur Twitter afin de partager le lien vers la publication. Que dit cette dernière ? Elle confirme simplement que OnePlus établit une liste d’applications avec lesquelles OxygenOS est « optimisé ». Le but est double : réduire l’émission de chaleur et améliorer l’autonomie, tout en garantissant un très bon niveau de confort à l’utilisateur.

I hope this clarifies some things: No, we don't optimize OnePlus phones for benchmarking scores. We optimize them for real use. https://t.co/4HOmhP9DrB — Pete Lau (@PeteLau) July 12, 2021

Il y a du bon et du moins bon dans cette annonce. Commençons par le bon. Il est toujours très utile d’optimiser le système afin de garantir une expérience fluide et une bonne autonomie. Cela ne fait aucun doute. C’est d’autant plus vrai avec le Snapdragon 888 qui est non seulement énergivore, mais aussi calorigène. Nous l’avons nous-mêmes remarqué, aussi bien avec le Mi 11, le Mi 11i, le Legion Duel 5 ou encore le ZenFone 8. La gestion de sa chaleur est épineuse. Et il est important qu'un constructeur fasse attention à cela.

Optimiser c'est bien, mais donner le choix est tout aussi important

Il y a aussi du moins bon. Comme pour Apple qui a décidait, unilatéralement, de réduire les performances des chipsets de ses anciens iPhone pour éviter une trop forte perte d’autonomie, OnePlus décide de réduire les performances de ses smartphones avec certaines applications. C’est peut-être justifié. Cette décision semble aller dans le sens de l’utilisateur. Mais le mieux est toujours de donner le choix.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le groupe Oppo est pointé du doigt vis-à-vis d’une adaptation des performances d’un smartphone avec les benchmarks. Très récemment, le Realme GT a été banni des classements d’AnTuTu. Il y a trois ans, le Find X subissait la même punition par 3D Mark.