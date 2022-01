Realme GT 2 Pro officiel : SD 8 Gen 1, écran LTPO, photo 50 MP, dès 540 €

Le Realme GT 2 Pro est officiel. Comme prévu, le smartphone a été présenté en Chine, dévoilant l’ensemble des éléments techniques. Si certains étaient déjà connus, comme la présence du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou l’écran Samsung AMOLED LTPO 120 Hz, d’autres ne l’étaient pas, notamment la présence d’un capteur photo Sony IMX766 qui équipe certains des terminaux haut de gamme d’Oppo. Et le téléphone réserve d’autres surprises.

Comme prévu, Realme, la marque cousine d’Oppo et OnePlus, a présenté aujourd’hui son dernier fleuron premium pour remplacer le Realme GT. Ou plutôt ses derniers fleurons puisqu’ils sont deux : le Realme GT 2 et le Realme GT 2 Pro. Ce sont deux smartphones qui devraient offrir de très bons rapports performance-prix, comme les Realme GT que nous avons tant apprécié en 2021. D’ailleurs, les différentes rumeurs à propos de ces téléphones laissaient entendre que l’un d’eux serait équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1. Et c’est le cas.

Mais ce n’est évidemment pas tout. Design, écran et photo ont également été retravaillés, comme nous allons pouvoir le découvrir tout au long de cet article. Ce duo de smartphones est donc plus ambitieux. Elle ne cible plus uniquement la gamme Pocophone de Xiaomi ou les Galaxy A de Samsung. Elle pourrait également faire de l’ombre aux porte-étendards des marques chinoises tels que OnePlus, Vivo, Xiaomi ou encore… Oppo, à qui appartient Realme. En effet, plusieurs éléments dans le Realme GT 2 Pro nous rappelle le Find X3 Neo, rien que ça.

La coque des Realme GT 2 a été créée par le même designer à l'origine du GT Master Edition

Commençons cette présentation par un tour d’horizon du design, lequel nous rappelle fortement celui des Reno6 et Reno6 Pro que nous avons testés récemment. A l’arrière un bloc photo rectangulaire est présent dans le coin supérieur gauche. En façade, un grand écran avec un poinçon pour un capteur selfie et un écouteur téléphonique caché dans la bordure. Les deux téléphones se déclinent en quatre couleurs, dont deux avec un dos texturé créé par Naoto Fukasawa, déjà à l’origine de la coque si particulière du GT Master Edition.

Côté fiche technique, le GT 2 et GT 2 Pro ne profitent pas des mêmes composants. Que ce soit sur l’écran, le processeur, la RAM, le stockage ou encore les capteurs photo. Seul élément commun : la batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 65 watts, un autre héritage d’Oppo. Realme promet une charge complète en 33 minutes. Mais nous espérons surtout voir l’arrivée d’outils pour gérer et protéger la batterie.

Realme GT 2 Pro : Snapdragon 8 Gen 1, écran Quad HD LTPO 120 Hz, jusqu'à 12 Go de RAM

Le Realme GT2 Pro intègre une plate-forme haut de gamme. Au cœur, nous retrouvons le Snapdragon 8 Gen 1, cadencé jusqu’à 3 GHz. Le GPU est un Adreno 730. Le SoC est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 128, 256 ou 512 Go de stockage. Il y a quatre configurations différentes pour un prix qui s’échelonne entre 3900 yuans et 5000 yuans. Soit une fourchette comprise entre 540 euros et 700 euros.

A ce prix, vous n’avez pas qu’un Snapdragon. Vous avez aussi une dalle Samsung AMOLED LTPO dont la fréquence d’affichage varie entre 1 Hz et 120 Hz. C’est une dalle qui mesure 6,7 pouces et affiche une image en Quad HD et non en Full HD. La fréquence d’échantillonnage annoncée est de 1000 Hz. C’est évidemment de loin la fréquence la plus élevée pour une couche tactile. La luminosité est de 1400 nits. L’échantillon colorimétrique est DCI-P3. Et le verre de protection est du Gorilla Victus de Corning. Autre amélioration, l’audio : le GT2 Pro intègre deux haut-parleurs. C’est une bonne nouvelle.

La configuration photo du Realme GT 2 Pro ressemble à celle du Reno6 Pro

Côté photo, le GT 2 Pro dispose de trois capteurs. Le premier est l’IMX766 de Sony, que vous retrouvez dans le Reno6 Pro, le Find X3 Pro et le Find X3 Neo. C’est un très bon capteur associé à un objectif stabilisé ouvrant à f/1.8. La gamme Realme GT souffre d’un manque de qualité au niveau de la photo. La présence de capteur montre que la marque en a enfin pris conscience. Le deuxième capteur est un modèle 50 mégapixels avec objectif ultra grand-angle 150° ouvrant à f/2.2. Et le dernier est un capteur « microscope » qui réalise des zooms jusqu’à 40x, contre 60x chez Oppo. A l’avant la webcam est un modèle 32 mégapixels de Sony avec objectif ouvrant à f/2.4.

Quelques mots sur le GT 2 « classique » qui nous parait être une évolution moins franche vis-à-vis du Realme GT. Vous retrouvez un écran AMOLED Full HD 120 Hz de 6,62 pouces, du verre minéral Gorilla 5, un Snapdragon 888, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage, un triple capteur photo 50+8+2 mégapixels (le modèle principal est un IMX766 avec stabilisateur optique) et un capteur selfie de 16 mégapixels. Le smartphone sera en vente entre 2600 yuans et 3100 yuans selon la configuration (il en existe trois). Soit entre 360 et 430 euros.