OnePlus 10 Pro : la fiche technique du smartphone confirmée par le fabricant avant sa sortie

OnePlus a officiellement dévoilé hier le design de son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro, et nous avons aujourd’hui droit à toutes les caractéristiques techniques du smartphone avant sa sortie officielle en Chine le 11 janvier prochain.

OnePlus a commencé hier à lever le voile sur son nouveau OnePlus 10 Pro en commençant par son design, et le fabricant chinois vient désormais d’officialiser la fiche technique du smartphone. La plupart des caractéristiques techniques avaient fuité au cours des dernières semaines, mais nous avons désormais la certitude que toutes sont exactes.

Comme les Xiaomi 12, le OnePlus 10 Pro sera sans surprise propulsé par le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Celui-ci sera épaulé par 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 suivant la version choisie, et de 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1. Le smartphone tournera sous Android 12 avec la surcouche maison OxygenOS 12 du fabricant.

Le OnePlus 10 Pro sera plus autonome et plus performant en photo

À l’avant du smartphone, on retrouvera un écran 120 Hz Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec la technologie LTPO 2.0, qui lui permettra de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz en fonction du contenu affiché.

OnePlus confirme également que son OnePlus 10 Pro sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre seulement 4500 mAh sur le OnePlus 9 Pro de 2021. La recharge rapide filaire a également été revue à la hausse et délivrera désormais une puissance maximale de 80 W et de 50 W en sans-fil. Il est intéressant de noter que OnePlus utilise cette année les technologies SuperVOOC et AirVOOC d’OPPO. Malgré l’augmentation de la capacité de la batterie, le smartphone est légèrement plus fin que son prédécesseur, puisqu’il mesure 163 x 73,9 x 8,55 mm.

Côté photo, le smartphone abandonne le capteur macro de 2 MP du OnePlus 9 Pro et mise donc sur une configuration à trois caméras. On retrouvera un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP. OnePlus utiliserait cette année la seconde génération de caméras Hasselblad, son partenaire sur la photo. La partie selfie sera assurée par un capteur de 32 MP placé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Enfin, OnePlus confirme le retour des haut-parleurs stéréo sur son smartphone et la prise en charge de la norme Bluetooth 5.2.